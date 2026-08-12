'페덱이 그렇게 어려워? 난 너무 쉬운데' 김태군 꿈에 나올라, 이렇게 천적 관계가 되는 거다

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[스포츠조선 김용 기자] 이렇게 천적 관계가 만들어지는 거지.

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삼성 라이온즈 새 외국인 투수 페덱. 정상급 실력을 자랑한다고 했고, 실제 KBO리그 데뷔 후 이를 증명하고 있다. 하지만 이 선수 앞에만 서면 작아진다. 리그 최고 타자인 KIA 타이거즈 김도영? 아니다. KIA 베테랑 포수 김태군이다. 무슨 일일까.

페덱은 11일 광주기아챔피언스필드에서 열린 KIA전 선발로 등판했지만, 패전 투수가 됐다. 7이닝 4안타 3볼넷 9삼진 3실점. 퀄리티스타트플러스로 잘 던졌지만, 득점 지원을 받지 못하며 패전 멍에를 썼다.

현역 메이저리그 선발로 화려하게 KBO리그에 입성, 데뷔 2연승을 했지만 '폭염 브레이크' 전 KIA전에 이어, 재개 후 열린 KIA전 2경기에서 2연패를 하고 말았다. 첫 KIA전에서는 5이닝 6실점하며 난타를 당했지만, 두 번째 KIA전은 그래도 다시 훌륭한 선발로 돌아왔다는 게 위안거리.

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주목할 점은 2경기 모두 KIA 포수 김태군에게 '말렸다'는 것이다. 첫 번째 경기에서는 2회초 2-0으로 앞선 상황 김태군의 스리런포가 터지며 5-0까지 점수가 벌어져 KIA가 손쉽게 경기를 풀었다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회초 1사 만루 KIA 김태군이 안타를 날리고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

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11일 경기는 2회 1사 2, 3루 찬스에서 KIA 오선우가 페덱 공략에 실패하며 삼진을 당해 찬물이 끼얹어지나 했지만 여기서 등장한 김태군이 선제 2타점 2루타를 때려내 승기가 KIA쪽으로 왔다. 김태군은 이 뿐 아니라 4회 똑같은 1사 2, 3루 찬스서 1타점 희생플라이까지 때려냈다. 7회에는 무사 1루서 안정적으로 희생번트까지 성공시켰다. 다른 타자들은 페덱에 쩔쩔 매는데, 김태군 혼자 자기 야구를 신나게 했다.

결정적 2루타 장면을 보면, 김태군이 왜 베테랑 포수인지 알 수 있다. 김태군은 1B서 152km 투심패스트볼을 받아쳤다. 김태군은 지난달 30일 첫 만남에서 페덱의 초구 커브를 받아쳐 홈런을 만들었다. 경기를 중계한 박용택, 김태균 KBSN스포츠 해설위원들은 "페덱이 변화구를 던져 홈런을 맞았던 기억이 있을 것이다. 그래서 변화구 승부를 하지 않으려 했을텐데, 김태군이 이를 정확히 읽은 것 같다"며 김태군의 수싸움을 칭찬했다. 산전수전 다 겪은 포수이기에, 상대 볼배합을 유추해 타격했다는 것. 두 위원의 말처럼 김태군은 페덱의 투심패스트볼을 마치 기다렸다는 듯 완벽한 타이밍에 받아쳤다.

24일 잠실구장에서 열린 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 선발 투구하고 있는 삼성 페덱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

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아무리 뛰어난 선수라도, 유독 약한 '천적'이 있기 마련이다. 11일 잠실구장에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스전. 여기도 특이한 관계가 있다. 올시즌 아시아쿼터로 리그를 평정중인 한화 왕옌청인데, 두산 박지훈만 만나면 기가 죽는다. 박지훈은 이날 왕옌청 상대 3안타를 쳤다. 올시즌 왕옌청 상대 타율이 무려 6할3푼6리다. 시작이 이러면, 김태군은 자신감을 얻을 수밖에 없다. 페덱과 김태군의 관계도 비슷하게 만들어질 수 있다.

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페덱이 언제까지 KBO리그에서 뛸 지 알 수 없지만, 어찌됐든 페덱은 평생 김태군이라는 이름을 잊지 못할 듯 하다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com