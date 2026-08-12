'이럴수가' 충격 강판, 탈삼진쇼 중단! 다저스 강속구 유망주 장현석 3회 부상 교체

그레이트레이크스 룬스 SNS 캡쳐

LA 다저스 산하 하이 싱글A 그레이트 레이크스 룬스 장현석은 지난 주 이 주의 미드웨스트리그 투수에 선정됐다. 사진=그레이트 레이크스 룬스 구단 공식 X 계정

6일 중국 항저우 샤오싱 야구장에서 열린 항저우아시안게임 야구대표팀 슈퍼라운드 중국전. 8회 마운드에 올라 투구하고 있는 장현석. 항저우(중국)=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2023.10.06/

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[스포츠조선 권인하 기자]탈삼진쇼를 펼치던 강속구 유망주 장현석(LA 다저스)에게 갑자기 부상이 찾아왔다.

투구 도중 부상이 의심되는 정황으로 강판됐다.

LA 다저스의 하이싱글A팀인 그레이트 레이크스 룬스에 소속된 장현석은 12일(이하 한국시각) 시카고 컵스 산하 사우스벤드 컵스와의 홈경기에 선발등판해 2이닝 동안 4안타 1볼넷 3탈삼진 2실점을 기록했다.

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3회초 등판했다가 이닝 시작을 앞두고 몸상태가 좋지 않음을 알렸고 교체됐다.

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150㎞가 넘는 빠른 공을 뿌리는 유망주로 다저스에 입단했던 장현석은 고질적인 제구 문제로 인해 성장이 더뎠지만 올해는 달랐다.

올해 싱글A에서 16경기(14경기 선발)에서 3승3패 평균자책점 5.91을 기록한 장현석은 초반 제구 불안을 씻고 67이닝에서 85개의 탈삼진을 기록하는 엄청난 퍼포먼스를 보여주며 하이싱글A로 승격됐다.

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승격 이후 2경기에서도 엄청난 삼진쇼를 펼쳤다. 7월 31일엔 6이닝 3안타 8탈삼진 무실점을 기록했고, 6일에도 5⅓이닝 5안타 10탈삼진 2실점을 올렸다. '이주의 선수'로 뽑히기도 한 장현석은 2경기서 11⅓이닝 동안 18개의 삼진을 뽑아냈다.

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좋은 기세가 이날도 이어지길 바랐지만 쉽지 않았다.

1회초 선두 케이드 스넬을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠지만 2번 앙헬 세페다에게 좌측 2루타를 허용해 1사 2루의 위기에 몰렸다. 하지만 3번 조시아 하트숀을 좌익수 플라이, 호세 에스코바를 1루수앞 땅볼로 잡고 무실점으로 마무리.

2회초에도 선두 5번 맷 홀백에게 3루수 내야안타, 6번 알렉세이 룸퍼이에게 좌전안타를 맞아 무사 1,2루의 위기로 출발했다. 이어 7번 로건 포티트에게 초구에 좌중간을 가르는 2루타를 맞아 2실점.

8번 마이클 카리코와 9번 마이클 할퀴스트를 연달아 삼진으로 잡아내 2사 2루까지 만들며 한숨 돌린 장현석은 스넬에게 볼넷을 허용했지만 세페다를 3루수 플라이로 잡고 추가 실점을 막았다.

3회초에도 마운드에 올라 연습 투구를 했던 장현석은 상대 타자도 나와 이닝을 시작하려 할 때 벤치를 불렀다. 한참 얘기를 나눈 뒤 결국 교체. 얘기할 때 오른손으로 오른쪽 옆구리쪽을 가리키기도 했고 몸을 좌우로 움직여 보기도 하는 것으로 봐서는 팔보다는 허리나 옆구리쪽에 이상이 생긴 것으로 보인다. 조슬린 곤잘레스로 교체됐다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com