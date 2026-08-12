"158㎞ 강속구보다 145㎞ 칼제구가 더 무서운 이유"…류현진 '4차원 마구' "공포스럽다"

사진 캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

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[스포츠조선 고재완 기자] 158㎞의 압도적인 강속구와 145㎞ 안팎의 정밀한 제구력 중, 타자에게 진짜 치명적인 무기는 무엇일까.

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전 KIA 타이거즈 투수 윤석민의 유튜브 채널 '사이버 윤석민'이 11일 KBO리그 대표 투수들의 투타 대결과 볼배합을 정밀 해부했다.

특히 윤석민은 곽빈(두산 베어스)과 안우진(키움 히어로즈)의 150㎞대 강속구보다 류현진(한화 이글스)의 145㎞ 투구가 타자에게 훨씬 더 위협적인 이유를 정밀 분석해 눈길을 끌었다.

윤석민이 감탄을 금치 못한 대목은 단연 지난 5월 류현진과 '천재 타자' 김도영(KIA 타이거즈)의 맞대결이었다.

사진 캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

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당시 류현진은 140㎞ 대 초중반의 직구와 체인지업, 커터, 슬라이더, 커브를 자유자재로 섞어 던지며 김도영을 요리했다. 이를 지목한 윤석민은 류현진의 피칭을 '컴퓨터 야구'에 비유했다.

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윤석민은 "류현진의 투구는 오락 게임에서 조이스틱으로 좌표를 찍어 던지는 것 같다"라며 "스트라이크존에 들어간 바깥쪽 몸쪽 직구는 보더라인 끝에 걸치고, 변화구는 보더라인에서 공 하나씩 빠지게 던진다. 7개 구종 중 6개를 원하는 코스에 완벽히 꽂아 넣는데 타자 입장에선 대처가 불가능하다"라고 평가했다.

이어 "전성기보다 구속은 떨어졌지만 상하좌우 존 전체를 100% 활용하는 조종 능력이 있기 때문에, 158㎞의 파워 피칭보다 류현진의 145㎞ 제구가 타자에게 훨씬 더 공포스럽다"라고 설명했다.

사진 캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

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반면 150㎞대 강속구를 가진 안우진과 곽빈의 피칭에 대해서는 구위 의존도와 보더라인 공략의 아쉬움을 지적했다. 강속구 투수들이 강타자를 상대할 때 지나치게 '힘 대 힘'의 정면 승부나 유인구 오남발에 치우치는 경향을 꼬집었다. 최형우 같은 베테랑 타자를 상대로 낮은 코스의 직구나 변화구를 어설프게 던지면 장타로 이어진다는 점을 지적하며, 타자의 눈높이를 흔드는 '하이 패스트볼' 활용을 주문했다.

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특히 곽빈과 황성빈의 맞대결에서 만루 위기 상황에서 황성빈처럼 컨택 능력이 좋은 타자에게 낮게 들어가는 슬라이더나 체인지업은 빗맞은 안타를 허용하기 쉽다고 경고했다. 확실한 고속 직구나 하이 존을 공략해 내야 파울플라이를 유도하는 피칭 디자인의 중요성을 강조했다.

사진 캡처=유튜브채널 '사이버 윤석민'

고재완 기자 star77@sportschosun.com