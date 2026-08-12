이럴수가.. 김혜성 잊었나? 다저스 핵심 이슈 정리 → 김혜성의 K 조차 언급 없었다

Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim celebrates in the dugout with teammates after scoring off of a sacrifice fly by Mookie Betts during the seventh inning of a baseball game against the Colorado Rockies, Monday, May 25, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Jessie Alcheh)

Los Angeles Dodgers' Hyeseong Kim runs to score off an RBI double by Enrique Hernandez during the third inning of a baseball game against the Colorado Rockies, Monday, May 25, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Jessie Alcheh)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 포스트시즌을 앞둔 LA 다저스 핵심 이슈에서 김혜성은 언급되지 않았다.

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메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 12일(한국시각) '트레이드 마감일 이후 다저스 팬들이 가장 궁금해하는 것은 무엇일까'라며 주요 궁금증을 해소했다.

마무리 에드윈 디아즈 교체 가능성을 비롯해 오타니 쇼헤이 투수 복귀 시점과 팀 타선 슬럼프 등을 중점적으로 다뤘다.

MLB닷컴은 '디아즈가 지난 주말 애리조나에서 두 경기 연속 블론세이브를 기록했다. 그는 시즌 내내 기대에 미치지 못했지만 부상을 당하는 등 12경기 출전에 그쳤다. 이것만으로 그의 약점을 단정짓기는 어렵다'며 평가를 보류했다.

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다저스는 디아즈에게 시간을 더 줄 전망이다.

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MLB닷컴은 '다저스는 당분간 디아즈가 스스로 문제를 해결할 기회를 줄 것이다. 메이저리그에서 실전 감각을 되찾을 충분한 시간을 확보하지 못했다'고 진단했다.

물론 정규시즌에 한정된 이야기다. 포스트시즌까지 회복에 실패하면 마무리 교체는 당연한 수순이다.

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MLB닷컴은 '포스트시즌까지 불안정한 모습을 보인다면 변화가 있을 것이다. 태너 스캇과 사사키 로키가 옵션이 될 수 있다'고 예상했다.

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오타니는 정규시즌 막바지 투타겸업 재개가 유력하다. 무릎 통증 때문에 후반기에는 타자에 전념하고 있다.

May 25, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers second baseman Hyeseong Kim (6) throws Colorado Rockies outfielder Troy Johnston (20) out at first in the ninth inning at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

MLB닷컴은 '만약 오타니의 무릎 부상이 악화된다면 타격에만 집중할 수도 있겠지만 가능한 한 투수 복귀 가능성을 열어둘 것'이라고 밝혔다.

득점력 침체도 뾰족한 수는 없었다. MLB닷컴은 '데이브 로버츠 감독은 종종 그래서 대안이 무엇이냐고 되묻곤 한다. 앤디 파헤스와 무키 베츠, 카일 터커, 테오스카 에르난데스 등이 부진하다. 그렇다고 새로 올릴 만한 후보도 없다. 팀 전체의 접근 방식이 개선돼야 한다'고 짚었다.

그나마 유틸리티 플레이어 김혜성이 언급될 만한 주제였지만 MLB닷컴은 '확실한 후보는 보이지 않는다'며 선을 그었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com