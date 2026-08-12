4년만에 오타니에 KO승 확실! 'MVP 예약' 알바레즈 올-MLB 팀 지명타자 1위 평가...트리플크라운 순항

휴스턴 애스트로스가 4년 만에 올-MLB 팀 의 퍼스트 팀 지명타자로 등극할 것으로 보인다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그에서 포지션별로 최고의 선수에게 수여하는 상은 3개다.

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공격력을 평가하는 '실버슬러거'와 수비력을 보는 '골드글러브', 그리고 투수와 야수를 망라해 포지션별로 최고의 선수를 선정해 구성하는 '올-MLB 팀(All-MLB Teams)'이 그것이다.

이 가운데 올-MLB 팀은 셋 가운데 가장 늦은 2019년 제정됐다. 실버슬러거, 골드글러브와 달리 리그 구분 없이 '퍼스트 팀(1st team)'과 '세컨드 팀(2nd team)'으로 나눠 선정한다. 선정 방법은 팬 투표와 기자, 은퇴선수, 구단 관계자 등의 평가로 다양하다.

선발투수 5명, 구원투수 2명, 그리고 야수 9명 등 팀별로 총 16명을 뽑는다. 역대 가장 많이 이름을 올린 선수는 오타니 쇼헤이(LA 다저스)다. 투타에 걸쳐 최고 수준의 퍼포먼스를 벌인 덕분에 선발투수와 지명타자로 총 8번이나 선정됐다.

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우선 투수로는 2021년 세컨드 팀 선발투수, 2022년과 2023년에는 퍼스트 팀 선발투수로 각각 영광을 안았다. 지명타자로는 2021년부터 작년까지 5년 연속 선정됐는데, 2022년을 제외하면 퍼스트 팀 멤버였다.

LA 다저스 오타니 쇼헤이. EPA연합뉴스

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주목할 것은 그동안 오타니와 지명타자 부분을 놓고 경쟁했던 선수가 올시즌 트리플크라운을 노리는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈라는 점이다.

그는 총 5차례 올-MLB 팀에 선정됐다. 하지만 퍼스트 팀 지명타자로 이름을 올린 것은 2022년 한 번 뿐이다. 유일하게 오타니를 눌렀던 시즌이다. 오타니가 투타 겸업을 본격화한 2021년 이후 지명타자 1위는 2022년을 제외하곤 늘 오타니였다.

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그러나 올해는 알바레즈가 최고의 지명타자로 활약 중이다. 4년 만에 지명타자 경쟁서 오타니를 누를 절호의 기회를 만들어가는 중이다.

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MLB.com이 12일(한국시각) 게재한 '올시즌 올-MLB 팀 예상' 코너에서 알바레즈는 퍼스트 팀 지명타자로 평가받았다. 세컨드 팀 지명타자가 오타니다.

알바레즈는 트리플크라운을 노리고 있다. Imagn Images연합뉴스

매체는 '알바레즈는 AL 트리플크라운을 향해 순항하고 있다. 11일 현재 타율(0.323)과 홈런(35개)은 전체 1위고, 타점(86개)은 AL 1위다. 뿐만 아니라 안타, 득점, OPS, 루타, wRC+, bWAR 등에서도 전체 또는 AL 1위를 달리고 있다. 확실한 AL MVP 후보'라며 '오타니는 최고 수준은 아니지만 여전히 맹활약 중이다. 26홈런에 OPS 0.940은 NL 1위이고, 228루타는 NL 지명타자 가운데 1위'라고 소개했다.

알바레즈는 타율과 홈런, 타점 뿐만 아니라 출루율, 장타율, OPS, OPS+, 루타, wRC+ 등 거의 모든 공격 지표가 커리어 하이를 가리키고 있다. 진정으로 오타니를 넘어서는 것이다.

오타니는 3년 만에 풀시즌 투타 겸업을 수행하다 지난달 초 왼쪽 무릎 부상이 도지면서 피칭을 중단한 상황이다. 9월에 마운드에 복귀한다는 계획이지만, 5이닝 이상을 던질 수 있는 컨디션을 확보하려면 시간이 더 걸린다. 무릎 통증이 타격에는 영향을 미치지 않는다고는 하나, 공격 수치는 예년만 못하다.

지금까지의 페이스를 남은 시즌에 적용하면 오타니는 35홈런, 98타점, 102득점을 기록하게 된다. 홈런과 OPS는 LA 에인절스 시절인 2022년 이후 최저치다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com