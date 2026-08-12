'결장' 김하성, 이렇게 무시당할 일인가…신인 부진에 "대체자가 없다"니, 282억원 몸값도 신경 안쓴다

애틀랜타 브레이브스 김하성. UPI연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 김하성(31·애틀랜타)이 팀 승리 속에 벤치를 지켰다.

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미국 'SB네이션'의 '배터리파워'는 12일(이하 한국시각) 애틀랜타 브레이브스의 유격수 상황을 짚었다.

애틀랜타는 최근 '신인' 짐 자비스가 유격수 자리를 지키고 있다. 올 시즌 33경기에 출전한 그는 타율 2할2푼2리 1홈런 11타점 OPS(장타율+출루율) 0.597의 성적표를 남겼다.

'배터리파워'는 '자비스는 대체 선수 대비 승리 기여도(fWAR)는 0.0에 머물러 있다'고 했다. 팀 승리에 기여를 하지 못한 가운데 어떤 선수를 배치해도 자비스 정도는 한다는 뜻이다.

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매체는 '애틀랜타에는 선택지가 많지 않다. 김하성 카드도 있지만 애틀랜타조차 무리해서 그 방안을 택하지는 않을 것'이라며 '자비스가 출전 시간을 독식할수록 김하성이 실전 감각을 되찾는 데는 더 많은 시간이 필요해질 것'이라고 바라봤다.

짐 자비스. AFP연합뉴스

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자비스가 부진하지만, 김하성을 '대안'으로도 생각하지 않고 있다. 오히려 외야수로 출전하고 있는 두본 마우리시오의 유격수 출전을 언급하기도 했다.

매체는 '희박한 확률이긴 하지만 최악의 연패로 인한 붕괴만 없다면 애틀랜타는 포스트시즌 진출이 유력하다'며 '가을야구 무대에서 구단이 자비스에게 선발 유격수 기회를 줄 의향이 있을지 지켜볼 일'이라고 했다. 자비스를 향한 불신의 시선은 커지고 있지만, 김하성의 입지는 나아지지 않을 것이라는 분석이다.

Aug 9, 2026; Bronx, New York, USA; Atlanta Braves pinch runner Ha-Seong Kim (7) scores in the tenth inning against the New York Yankees at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Wendell Cruz-Imagn Images

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지난 시즌 종료 후 FA 시장에 나왔던 김하성은 애틀랜타와 1년 총액 2000만달러(약 282억원)의 계약을 했다. '장기 계약'을 노리기도 했지만, 부상 이력 등이 발목을 잡았다.

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애틀랜타에서 반등을 노렸지만, 불운이 겹쳤다. 지난 1월 빙판에서 넘어져 오른손 가운뎃손가락 힘줄 파열로 수술을 받았다. 5월 중순 돌아왔지만, 지난달 다시 한 번 손가락 염증으로 부상자 명단에 오르기도 했다. 계속해서 부상이 따르면서 제대로 성적을 내지 못하고 있다. 29경기에 출전해 타율 6푼7리를 기록했다.

이런 현실에 12일 트루이스트파크에서 열린 메츠와의 홈 경기에서 김하성은 다시 한 번 결장했다. 자비스는 유격수-9번타자로 세 타석에 나와 안타를 치지 못한 채 삼진 한 개만 적립했지만, 김하성은 끝내 그라운드에 나오지 못했다. 이런 가운데 애틀랜타는 아지 알비스와 맷 올슨의 홈런 등을 앞세워 4대0으로 완승을 거뒀다. 포스트시즌 진출이 점점 선명해지고 있지만, 김하성의 동행 여부는 점점 흐릿해지기 시작했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com