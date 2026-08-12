원인 모를 고통에 짓눌리던 시간들, 드디어 수술...최정 "시즌 중 팀 떠나 마음 무거웠지만"

사진제공=SSG 랜더스

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[스포츠조선 김용 기자] "시즌 중에 수술을 하게 돼서..."

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SSG 랜더스 간판타자 최정이 고관절 수술을 무사히 마쳤다.

최정은 미국 현지시각으로 11일 오전, 콜로라도주에 위치한 고관절 전문 의료 기관에서 무사히 수술을 마쳤다.

최정은 올시즌 원인을 쉽게 찾을 수 없는 골반쪽 통증에 고통을 느꼈다. 하지만 추락하는 팀 성적에 책임감을 느껴 참고 경기에 나섰다.

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하지만 통증은 더욱 악화되기만 했고, 원인은 쉽게 밝혀지지 않았다. 최정이 엄살을 피우지 않을 거라는 걸 모두 아는 SSG 코칭스태프와 프런트는 국내외 전문 기관을 수소문해 최정의 정밀 검진을 의뢰했다. 그 결과 고관절에 돌출된 뼈로 인해 통증이 발생한다는 원인을 찾아냈다. 병명은 대퇴비구 충돌증후군.

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곧바로 이 문제를 해결할 수 있는 전문 의료 기관을 찾았고, 미국 병원과 연결이 됐다. SSG 구단은 길게 보고, 최정이 더 오랜 기간 선수로 안정적인 활약을 할 수 있게 사실상 시즌 아웃을 선언하고 시즌 중 빠르게 수술을 받을 수 있도록 했다.

수술을 마친 최정은 현지에서 약 2주간 머물며 초기 재활 프로그램을 소화한다. 구단은 최정을 위해 미국 현지에 구단 직원과 컨디셔닝 코치까지 파견했따.

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최정은 "시즌 중에 팀을 떠나 수술을 하게 되어 마음이 무거웠다. 그래도 팬 여러분이 걱정해 주신 덕분에 수술이 무사히 끝났다. 앞으로 재활 프로그램을 잘 마치고 돌아가 내년 시즌 건강한 모습으로 플레이를 보여드리겠다"라고 인사를 전했다.

사진제공=SSG 랜더스

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한편, 이번 미국 수술 및 현지 재활 일정에는 구단 관계자 뿐 아니라 최정의 친동생인 최항이 동행해 힘을 보태고 있다. 형과 함께 프로 선수로 활약한 최항은 최근 은퇴를 결정하고 지도자 수업을 받을 준비를 하고 있다.

혼자는 힘들 수 있는 일정이기에 최정이 최항에게 동행을 제안했고, 동생이 이를 흔쾌히 받아들였다. 최항은 "선수 생활을 마무리하고 지도자로서 준비를 하려는 시기에 형의 수술이 결정됐다. 형이 미국에서 의지할 수 있는 사람이 있는 게 도움이 될 것 같아 동행을 결정했고, 나 또한 마침 적절한 시기에 형과 이렇게 함께 할 수 있는 시간이 생겨서 좋다. 무엇보다 수술 과정들을 잘 지켜보며 형이 잘 회복할 수 있게 곁에서 보탬이 될 것이고, 형도 잘 회복했으면 좋겠다"고 말했다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com