데이비슨이 당긴 '스위치'…후반기 대반격→'탈꼴찌' 열쇠 '우산효과' 만들었다

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 타격하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

사진캡처=유튜브 채널 '택근브이로그'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 전반기 KBO리그 최하위에 머물렀던 키움 히어로즈가 후반기 들어 180도 다른 팀으로 변모하며 거센 반격의 바람을 일으키고 있다. 9위 SSG 랜더스와의 격차를 좁히며 '탈꼴찌'에 대한 실질적인 희망을 밝힌 가운데, 키움의 폭발적인 대반격 중심에는 대체 외국인 타자 맷 데이비슨이 만든 '우산 효과'라는 분석이 나왔다.

Advertisement

키움 외야수 출신인 이택근 티빙 해설위원은 12일 자신의 유튜브 채널 '택근브이로그'에 '전반기와는 다르다?! 키움히어로즈 후반기 리뷰'라는 제목의 영상을 공개했다.

전반기 키움 타선은 리그 최하위권 지표에 허덕였다. 하지만 후반기 시작과 함께 모든 공격 지표가 리그 최상위권으로 급반등했다.

전반기 2할3푼4리(10위)였던 팀 타율은 후반기 2할8푼(리그 4위)으로 대폭 상승했다. 팀 평균 득점도 전반기 3.39점(10위)에서 후반기 6.47점으로 뛰어오르며 리그 1위를 차지했다. 경기당 홈런도 전반기 0.59개(10위)에서 후반기 1.24개(리그 3위)로 2배 이상 폭발했다. 팀 OPS도 전반기 0.646(10위)에서 후반기 0.793(리그 4위)으로 치솟았다.

사진캡처=유튜브 채널 '택근브이로그'

사진캡처=유튜브 채널 '택근브이로그'

Advertisement

이택근 위원은 외국인 투수 한 자리를 포기하고 외국인 타자 2명을 보유하는 키움의 선택과, 맷 데이비슨의 영입 타이밍을 후반기 반등의 가장 핵심적인 요인으로 꼽았다.

Advertisement

이 위원은 "NC 다이노스 시절부터 데이비슨은 한 시즌 1~2달 동안 폭발적인 고점을 만들어내며 리그를 폭격할 수 있는 타자였다"라며 "키움이 데이비슨을 영입한 시점이 그 고점 타이밍과 완벽히 맞아떨어지면서 중심 타선의 리더 역할을 해주고 있다"라고 평가했다.

실제로 데이비슨은 후반기 타율 3할1리, 4홈런, 16타점, OPS 0.863을 기록하며 중심을 잡아주고 있다. 데이비슨이 기둥 역할을 해주면서 주위 타자들에게도 긍정적인 연쇄 시너지 이른바 '우산 효과'가 일어났다.

Advertisement

KBO 리그 역사상 3년 연속 최하위는 KT 위즈(2015~2017)와 한화 이글스(2020~2022), 키움 히어로즈(2023~2025) 등 세 차례 존재했다. 하지만 만약 키움이 올 시즌마저 최하위에 머문다면 10개 구단 체제 개막 이후 최초의 '4년 연속 꼴찌'라는 불명예스러운 신기록을 쓰게 된다. 키움이 맷 데이비슨을 앞세워 '탈꼴찌'에 성공할 수 있을까.

11일 고척돔에서 열리는 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 타격 훈련하는 키움 데이비슨. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

고재완 기자 star77@sportschosun.com