'8년의 기다림' KIA 헥터 후계자 등장, 왜 삼성만 기다렸나…"한 경기 잘못, 바로 다시 붙고 싶었다"

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회 마운드에 오른 KIA 선발 올러. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "오히려 삼성과 바로 다시 붙고 싶었다."

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KIA 타이거즈 아담 올러에게 폭염 브레이크는 신의 한 수였다. 후반기 3경기에서 3패만 떠안으며 10⅓이닝, 평균자책점 13.06에 머물렀던 투수는 이제 없다. 전반기에 KBO리그를 장악했던 KIA 1선발의 모습으로 당당히 돌아왔다.

올러는 11일 광주 삼성 라이온즈전에 선발 등판해 6이닝 4안타 무4사구 6삼진 1실점 호투를 펼쳐 3대1 승리를 이끌었다. 전반기 9승을 수확하고, 후반기 4경기 만에 1승을 힘겹게 추가해 10승을 달성했다.

올러는 KBO 도전 첫해인 지난해 11승을 달성, KIA에서 유일하게 두 자릿수 승리를 챙겼다. 올해도 팀에서 가장 먼저 10승 고지를 밟으며 LG 임찬규, 한화 왕옌청과 다승 공동 1위가 됐다.

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KIA 외국인 투수가 2년 이상 연속 10승을 달성한 사례는 8년 전으로 거슬러 올라가야 한다. 2016년부터 2018년까지 KIA 에이스였던 헥터 노에시가 마지막이었다. 헥터는 2016년 15승, 2017년 20승, 2018년 11승을 기록, 3년 연속 두 자릿수 승리를 책임졌다. 2016년과 2017년은 2년 연속 200이닝을 채운 괴물이었다. 그 괴물의 후계자가 나오기까지 10년 가까운 시간이 걸렸다.

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올러는 "정말 이유를 알 수 없었지만, 7승 8승 9승을 한 것보다 10승이 더 힘들었던 것 같다. 후반기 시작이 조금 안 좋았지만, 폭염 취소로 중단된 동안 메커니즘을 수정하면서 좋은 결과가 나온 것 같다"며 미소를 지었다.

올러는 지난달 16일 인천 SSG전 4⅓이닝 3실점, 지난달 22일 광주 한화 이글스전 5이닝 4실점, 지난달 28일 대구 삼성전 1이닝 8실점까지 3경기 연속 흐름이 좋지 않았다. 공이 많이 맞아 나가는 동시에 볼넷도 눈에 띄게 늘었다.

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올러는 "SSG전과 한화전은 내 생각에 못 던졌다고 생각하진 않는다. 두 경기에서 나온 홈런들이 주자가 있는 상황에서 맞아서 크리티컬하게 느껴져서 부진하게 보였다고 생각한다. 직전 삼성전은 내 투구가 전반적으로 안 좋았던 게 맞다. 투구 습관이 노출된 건지, 메커니즘에 뭐가 문제가 있었는지 정확히 잘 몰랐다. 경기를 마치고 전력분석팀과 이야기를 해보니 메커니즘에 문제가 있어서 폭염 브레이크 동안 조금 수정을 했다"고 설명했다.

28일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 1회에만 8실점을 허용한 KIA 선발 올러가 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.28/

KIA 타이거즈 아담 올러. 사진제공=KIA 타이거즈

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올러는 이어 "너무 자세하게 알려줄 수는 없지만, 간단히 말하자면 나오는 어깨 위치랑 마지막에 던지는 릴리스 포인트를 조금 수정했다. 원래 던지던 곳과 달라졌다는 의견이 많이 나왔기 때문에 반영했다. 삼성 타선이 좋고, 대구 구장은 작다 보니까 안 좋은 상태에서 결과도 안 좋았던 것 같다"고 덧붙였다.

반복되는 폭염 취소로 올러는 계속해서 등판 일정이 밀렸다. 그러다 고대하던 삼성과 만남이 바로 성사됐다. 부진설을 단번에 잠재울 최적의 상대가 삼성이었기 때문.

올러는 "수정하는 동안 삼성과 다시 한번 바로 맞붙고 싶다는 생각이 들었다. 그때는 못 던졌지만, 이제는 수정하기도 했고 부진한 게 아니라 그저 한 경기 잘못 던진 것이란 걸 증명하고 싶었다"고 힘줘 말했다.

홀로 3타점을 책임지며 공수에서 올러의 특급 도우미였던 KIA 포수 김태군은 "높낮이만 구분해서 던져달라고 했다. 삼성 선수들이 작은 선수들도 있고, 큰 선수들도 있으니까. 그 구분만 잘해 달라고 했던 게 좋은 결과가 있었던 것 같다"고 했다.

한 가지 오해는 바로잡았다. 후반기 들어 마운드에서 얼굴이 새빨개지는 장면이 자주 잡혀 '더위에 약해서 무너진 게 아니냐'는 팬들의 시선이 있었기 때문.

올러는 "나는 한국보다 조금 더 더운 지역에서 왔다. 습하고 더운 것은 크게 방해가 되지 않는다. 내 원래 피부색이 창백한 편이라 햇볕 아래 조금만 있어도 쉽게 빨개진다. SNS에 얼굴 빨개진 내 사진과 영상이 도는 것을 봤는데, 더워서가 아니다. 그 장면은 3이닝 동안 60구나 던졌기 때문에 내 투구에 스스로 화가 나서 빨개진 것이다. 날씨의 영향은 거의 없다"고 해명했다.

이제 전반기의 올러로 다시 돌아온 것일까.

올러는 "10승이 굉장히 어렵고, 삼성이나 한화같이 굉장히 타선이 좋은 상대로 달성하려 하니까 어려웠던 것 같다. 이제는 내 페이스로 돌아온 것 같다. 작년 11승보다 더 많은 승수를 쌓는 게 목표다. 곽빈(두산 베어스)이 여전히 잘하고 있어서 타이틀 순위에 드는 게 힘들게 느껴지는데, 도전자의 자세로 다시 순위권에 도전하겠다"고 힘줘 말했다.

KIA 타이거즈 아담 올러. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com