'무안타에 수비 실수까지' 배지환 어떻게 잡은 선발 출전인데, 1사구-1삼진 후 대타로 교체...밀워키 2-11 SD

밀워키 브루어스 배지환이 12일(한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스전에 2루수로 선발출전해 2회말 수비 때 상대 루이스 캄푸사노의 땅볼을 잡은 3루수 데이비드 해밀턴의 송구를 2루에서 받고 있다. 그러나 포구를 제대로 하지 못해 1루주자 오스틴 헤이스가 세이프됐다. 기록상 실책이 주어지지는 않았다. Imagn Images연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]방출 수모를 딛고 극적으로 메이저리그에 탑승한 밀워키 브루어스 배지환이 시즌 첫 선발 출전 경기에서 무안타로 침묵했다.

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배지환은 12일(이하 한국시각) 펫코파크에서 열린 샌디에이고 파드리스와의 원정경기에 9번 2루수로 선발출전해 2타석 1타수 무안타 1사구를 기록했다. 밀워키는 2대11로 크게 졌다.

지난 10일 밀워키와 마이너리그 계약을 한 직후 메이저리그로 콜업돼 미네소타 트윈스전에 교체출전해 1타수 1안타를 기록한 배지환은 11일 결장한 뒤 이날은 선발 라인업에 이름을 올렸다. 그러나 기회를 살리지는 못했다. 시즌 타율은 0.500(2타수 1안타)이 됐다.

배지환이 3회초 샌디에이고 선발 워커 뷸러의 몸쪽 커터에 팔꿈치를 맞고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

첫 타석에서는 몸에 맞는 공으로 출루했다. 0-5로 뒤진 3회초 무사 2루서 샌디에이고 우완 선발 워커 뷸러의 공에 맞았다. 투스트라이크에서 4구째 커터가 배지환의 오른쪽 팔꿈치를 강타했다. 보호대를 착용하고 있어 별다른 충격은 없었다.

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이어 배지환은 브라이스 투랑의 1루수 땅볼과 잭슨 추리오의 유격수 땅볼로 각각 2루와 3루로 진루했지만, 개럿 미첼이 2루수 땅볼로 물러나면서 홈에 이르지는 못했다.

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이어 1-6으로 뒤진 5회초에는 볼카운트 2B2S에서 뷸러의 5구째 가운데 코스로 뚝 떨어지는 체인지업에 방망이를 헛돌렸다.

결국 배지환은 세 번째 타석에는 서지 못했다. 밀워키는 1-11로 크게 뒤져 승부가 기운 7회초 2사후 배지환 타석에서 앤드류 본을 대타로 내보냈다. 본은 우측으로 2루타를 터뜨렸지만, 투랑이 중견수 플라이로 아웃돼 홈을 밟지는 못했다.

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배지환은 수비에서 기록되지 않은 실책도 범했다. 0-0이던 2회말 수비 때 무사 1,2루에서 상대 루이스 캄푸사노의 땅볼을 잡은 3루수 데이비드 해밀턴이 3루를 밟고 2루로 던졌지만, 베이스커브를 들어간 배지환이 포구를 제대로 하지 못하고 놓쳐 1루주자 오스틴 헤이스가 세이프됐다. 2사 1루가 됐어야 할 상황이 1사 1,2루가 된 것이다. 그러나 공식기록상 실책이 주어지지는 않았다.

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샌디에이고는 이때부터 화력을 퍼부으며 2회에만 5점을 뽑았다.

샌디에이고 루이스 렌히포가 2회말 좌월 만루홈런을 터뜨리고 들어와 동료들의 환영을 받고 있다. AFP연합뉴스

밀워키는 선발 카일 해리슨이 4⅔이닝 동안 홈런 3방을 포함해 10안타를 얻어맞고 8실점했다. 샌디에이고는 2회말 루이스 렌히포의 만루포를 포함해 5안타로 5득점하며 승기를 잡았다. 렌히포는 1-0으로 앞선 2회말 2사 만루서 해리슨의 한복판 직구를 그대로 잡아당겨 좌측 담장을 넘겼다.

샌디에이고 송성문은 11-1로 크게 앞선 7회초 3루수로 교체 출전해 타석에서는 1타수 무안타 1삼진을 기록했다.

이번 3연전서 첫 두 경기를 내주며 후반기 두 번째 루징시리즈를 당한 밀워키는 74승46패를 마크했다. 여전히 내셔널리그(NL) 중부지구와 양 리그를 합쳐 1위지만, NL 동부지구 1위 애틀랜타 브레이브스(72승48패)와의 승차는 2경기로 줄었다.

반면 4연승을 내달린 샌디에이고는 64승57패로 NL 서부지구 공동 2위, NL 와일드카드 공동 2위로 각각 올라섰다. 와일드카드에서는 필라델피아 필리스, 애리조나 다이아몬드백스와 동률이다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com