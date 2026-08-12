이정후, 떨어지는 공에 붕붕.. 챌린지도 실패 → '3할 붕괴'

San Francisco Giants pitcher Dylan Smith, left, celebrates with right fielder Jung Hoo Lee after a baseball game against the Detroit Tigers, Friday, Aug. 7, 2026, in San Francisco. (AP Photo/Jeff Chiu)

San Francisco Giants' Jung Hoo Lee follows through on a solo home run in the eighth inning of a baseball game against the Texas Rangers in Arlington, Texas, Monday, Aug. 3, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez)

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[스포츠조선 한동훈 기자] 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 3할 타율 사수에 실패했다.

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이정후는 12일(한국시각) 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 휴스턴 애스트로스와 경기에 1번타자 겸 우익수로 선발 출전했다. 이정후는 4타수 무안타 침묵했다. 샌프란시스코는 4대1로 승리했다.

이정후는 전날 홈런 포함 멀티히트를 폭발하며 시즌 타율 3할을 맞췄다.

하지만 상승세를 이어가지 못했다. 이정후는 110경기 446타석 타율 2할9푼7리 9홈런 8도루 46타점 OPS(출루율+장타율) 0.775를 기록했다.

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4-1로 앞선 6회말 네 번째 타석이 아쉬웠다.

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샌프란시스코는 크리스티안 코스의 적시 2루타에 힘입어 점수 차이를 3점으로 벌렸다. 송구 실책이 겹쳐 코스는 3루까지 갔다.

이정후에게 2사 3루 찬스가 왔다.

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휴스턴은 여기서 좌완 베넷 소사로 투수를 교체했다. 좌타자 이정후를 겨냥한 움직임이었다.

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휴스턴의 선택은 적중했다.

소사는 초구 슬라이더를 스트라이크존 안에 넣었다. 이정후는 반응하지 않았다.

2구째 슬라이더가 바깥쪽에 떨어졌다. 이정후는 원바운드 유인구에 방망이를 헛돌렸다.

2스트라이크의 불리한 카운트에서 똑같은 코스에 슬라이더가 다시 떨어졌다. 이정후는 이번에도 방망이를 참지 못했다. 삼구 삼진 아웃됐다.

이정후는 1회 첫 타석 유격수 땅볼에 그쳤다. 3회말 선두타자로 나와 중견수 뜬공 아웃됐다.

2-1로 앞선 4회말에는 2사 1, 2루 기회를 맞이했다. 이정후는 1볼의 유리한 카운트에서 2구째 몸쪽 낮은 코스 싱커를 지켜봤다. 스트라이크가 선언됐다. 이정후는 ABS 챌린지를 신청했다. 스트라이크존 모서리에 걸친 것이 확인됐다. 이정후는 3구째 유인구를 골라낸 뒤 4구째 체인지업을 건드렸지만 내야 땅볼에 그쳤다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com