먼시 연장 끝내기 안타 폭발! 스넬의 성공적인 복귀…LAD 로열스에 극적 승리→오타니 5타수 무안타

맥스 먼시. UPI연합뉴스

블레이크 스넬. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]부상에서 복귀한 블레이크 스넬의 역투와 타선의 집중력으로 LA 다저스가 캔자스시티 로열스에게 극적인 승리를 거뒀다.

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다저스는 12일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA의 다저 스타디움에서 열린 캔자스시티와의 2026시즌 메이저리그 홈 경기에서 연장 승부 끝에 최종 스코어 5-4로 승리했다.

이날 다저스의 선발 투수로는 부상에서 돌아온 스넬이 등판했다. 타선에는 오타니 쇼헤이(지명타자), 프레디 프리먼(1루수), 앤디 파헤스(중견수), 카일 터커(우익수), 맥스 먼시(3루수), 무키 베츠(유격수), 토미 에드먼(2루수), 알렉스 콜(좌익수), 벤 로트버트(포수)가 섰다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

스넬은 복귀전에서 6이닝 1자책 3피안타 1볼넷으로 만점짜리 활약을 했다. 오타니는 5타수 무안타 2삼진으로 부진했다.

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선취점을 가져간 쪽은 다저스였다. 2회말 베츠가 좌측 담장을 넘기는 솔로포를 터뜨렸다. 캔자스 시티는 4회초 살바도르 페레즈의 좌익수 희생플라이로 한점을 따라 붙었다. 다시 1-1 균형을 이룬 양팀이었다.

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7회말 다저스가 팽팽하던 균형을 깼다. 콜이 적시 2루타를 터뜨리면서 3루에 있던 베츠를 홈으로 불러들였다. 이어 에르난데스가 좌전 2루타를 터뜨리면서 2루주자 콜이 득점에 성공했다. 다저스가 3-1리드를 잡았다.

무키 베츠. AFP연합뉴스

캔자스시티의 타선이 8회초 폭발했다. 잭 캐글리온과 페레즈의 좌전 적시타가 연속으로 나오면서 3-3 동점을 만들었다. 이어진 타석에서 카터 젠슨이 중견수 직선타로 아웃됐지만, 공이 빠지면서 2루에 있던 캐글리온이 홈으로 들어왔다. 캔자스시티가 4-3으로 앞섰다.

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다저스는 8회말 집중력을 보이며 또다시 승부를 원점으로 돌렸다. 베츠가 우전 안타를 때려내면서 2루에 있던 터커가 홈으로 들어왔다. 승부는 다시 4-4 원점이 됐다.

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9회말 다저스는 마지막 공격 기회에서 삼자범퇴로 물러나면서 끝내기에 실패했다. 승부는 연장전으로 이어졌다.

10회말 다저스가 1사 만루 기회를 잡았다. 타석에는 먼시가 섰다. 그는 상대 불펜 루카스 에르세그를 상대로 우중간을 가르는 끝내기 안타를 터뜨렸다. 다저스가 5-4 신승을 거뒀다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com