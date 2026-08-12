35개! 홈런 공동 1위가 무려 4명, 그런데 전혀 흥미롭지 않다 왜?

애틀랜타 브레이브스 맷 올슨이 12일(한국시각) 트루이스트파크에서 열린 뉴욕 메츠전에서 8회말 투런홈런을 터뜨린 뒤 양팔을 펼친 채 베이스를 돌고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 홈런왕 싸움이 치열해지고 있다. 4명의 타자가 35개로 공동 선두를 형성했다. 1901년 이후 메이저리그 역사상 양 리그를 합쳐 4명의 선수가 공동 홈런왕에 오른 적은 없다. 데드볼 시대였던 1910년과 1916년 각 3명이 최대였다.

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후반기 들어 대포 가동력을 높인 애틀랜타 브레이브스 맷 올슨과 탬파베이 레이스 주니어 카미네로가 12일(이하 한국시각) 나란히 홈런 1개를 추가하며 이 부문 공동 1위에 합류했다. 양 리그 공히 홈런 1위가 2명인 것이다.

먼저 올슨은 트루이스트파크에서 열린 뉴욕 메츠와의 홈경기에 3번 1루수로 선발출전해 홈런을 포함, 3타수 1안타 2타점 2득점 1볼넷을 때리며 4대0 승리에 앞장 섰다.

올슨이 홈런을 날린 것은 마지막 타석에서다. 2-0으로 앞선 8회말 2사 1루서 우월 투런포를 작렬했다. 상대 우완 체이스 맥더못의 4구째 한복판으로 떨어지는 85.7마일 슬라이더를 잡아당겨 우측 펜스를 라인드라이브로 넘겼다.

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발사각 29도, 타구속도 109.3마일, 비거리 423피트로 시즌 35번째 홈런. 지난 10일 뉴욕 양키스전 이후 이틀 만에 대포를 가동한 올슨은 후반기에만 10개의 아치를 그렸다. 같은 기간 보스턴 레드삭스 윌레어 아브레이우와 홈런 공동 1위다.

탬파베이 레이스 주니어 카미네로가 12일(한국시각) 서터헬스파크에서 열린 애슬레틱스전에서 1회초 투런홈런을 때린 뒤 세리머니 도중 위를 쳐다보고 있다. Imagn Images연합뉴스

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카미네로는 같은 날 서터헬스파크에서 벌어진 애슬레틱스와의 원정경기에서 홈런을 쳤다. 3타수 1안타 2타점 2득점 1볼넷으로 공교롭게도 올슨과 똑같은 타격 내용을 보여줬다.

3번 3루수로 출전한 카미네로는 첫 타석에서 대포를 쏘아올렸다. 1회초 1사 3루서 가운데 담장을 훌쩍 넘겼다. 상대 우완 선발 메이슨 바넷의 4구째 가운데 높은 코스로 날아드는 83.1마일 스위퍼를 통타해 발사각 25도, 타구속도 105.4마일의 라인드라이브를 쳐 가운데 담장 뒤 비거리 412피트 지점에 꽂았다. 전날 같은 장소에서 8회 터뜨린 좌중월 스리런포에 이은 연타석 홈런. 후반기 들어 7호 홈런이다.

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탬파베이는 홈런 두 방을 포함해 12안타를 고루 터뜨리며 10대6으로 승리, 8연승을 내달리며 73승46패로 AL 최고 승률 자리를 지켰다.

필라델피아 필리스 카일 슈와버. Imagn Images연합뉴스

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이로써 두 선수는 휴스턴 애스트로스 요단 알바레즈, 필라델피아 필리스 카일 슈와버와 함께 홈런 1위 그룹을 형성했다. AL에서는 카미네로가 알바레즈를 따라잡은 것이고, NL에서는 올슨이 슈와버를 붙잡아 둔 것이다. 후반기 들어 알바레즈는 4개, 슈와버는 3개를 추가하는데 그쳤다. 이들 4명 중 홈런왕 경력은 슈와버가 두 차례, 올슨이 한 차례다.

그런데 콜로라도 로키스 헌터 굿맨이 34홈런으로 이들 4명을 바짝 추격하고 있어 언제든 자리가 바뀔 수 있는 상황이다.

지금까지 이들의 페이스를 팀 경기수 기준으로 적용하면 카미네로는 47~48개, 알바레즈는 46~47개, 올슨은 47~48개, 슈와버는 46~47개, 굿맨은 45~46개를 때릴 수 있다. 홈런왕을 예상하기 어렵다는 얘기다.

또 하나, 올해는 50개 이상을 때린 홈런왕이 나오기 어렵다는 뜻도 된다.

50개 미만의 홈런왕은 2021년 똑같이 48개를 때린 토론토 블루제이스 블라디미르 게레로와 캔자스시티 로열스 살바도르 페레즈가 가장 최근 사례다.

올해는 뉴욕 양키스 애런 저지, LA 다저스 오타니 쇼헤이가 상대적으로 부진해 홈런왕 레이스에 대한 흥미가 떨어지는 측면도 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 12일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 캔자스시티 로열스전에서 7회 1루수 땅볼로 물러난 뒤 배팅 장갑을 입에 문 채 어딘가를 응시하고 있다. AFP연합뉴스