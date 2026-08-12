선발 당일 '담'이라니.. 롯데 나균안 긴급 교체 → 고졸루키 김한결, 얼떨결에 선발 데뷔전 [인천 현장]

30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 롯데 선발 나균안이 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.30/

롯데 김한결. 사진제공=롯데자이언츠

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 경기 당일 선발투수를 긴급 교체했다. 선발 예고된 나균안이 목에 담 증상을 호소했다. 고졸신인 김한결이 중책을 맡았다.

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KBO는 12일 오후 7시 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 롯데와 SSG 경기 개시 약 2시간 30분을 앞두고 선발투수 교체를 발표했다. 롯데 선발이 나균안에서 김한결로 변경됐다.

롯데 관계자는 나균안에 대해 "좌측 목에 담이 왔다. 일단은 상태를 지켜볼 예정"이라고 밝혔다. 1군에서 제외하지는 않는다.

성남고 출신 김한결은 2026 신인드래프트 6라운드 54순위에 뽑혔다. 키 1m93에 몸무게 93㎏의 훌륭한 신체조건을 갖춘 우완투수다. 최고 149㎞에 이르는 패스트볼을 던지며 스플리터를 능숙하게 구사한다.

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김한결은 지난 4일 1군 콜업 후 아직 데뷔전을 치르지 못했는데 갑자기 선발투수로 나가게 됐다. 올해 퓨처스리그에서 11경기(선발 4회) 26이닝 평균자책점 4.15에 1승 2패 1홀드를 기록했다.

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나균안은 올해 선발 풀타임을 소화하며 꾸준히 로테이션을 지켰다. 19경기 108⅔이닝 5승 9패 평균자책점 4.14를 기록했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com