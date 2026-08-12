'한명 돌아오니 또 한명 나가네'…안우진, 담 증세 1군 엔트리 말소→알칸타라 등록 [고척 현장]

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 한 명이 돌아오니 또 한 명이 나갔다.

Advertisement

키움 히어로즈 '에이스' 안우진이 12일 목에 담 증세를 느껴 1군 엔트리에서 말소됐다. 키움은 안우진의 빈자리에 외국인 투수 라울 알칸타라를 등록했다.

안우진은 전날 고척 LG 트윈스전에 선발 등판해 5이닝 동안 97개의 공을 던지며 2안타 1사구 4볼넷 3탈삼진 2실점을 기록한 바 있다. 폭염 휴식기 이후 첫 등판에서 경기 초반 제구 난조를 겪었으나 4회부터 본래의 구위를 회복하는 모습을 보여줬다.

22일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 주중 3연전 두 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 알칸타라. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.22/

키움 관계자는 "안우진 선수가 11일 LG전 선발 등판을 마친 후 목에 담 증세를 느꼈다"라며 "다행히 큰 부상은 아니며, 선수 보호 차원에서 엔트리 제외 후 몸 상태가 완전히 회복되는 대로 향후 등판 일정을 잡을 계획이다"라고 설명했다.

Advertisement

한편 이날 키움은 서건창(2루수)-안치홍(1루수)-맷 데이비슨(지명타자)-박찬혁(우익수)-추재현(좌익수)-김건희(포수)-임병욱(중견수)-권혁빈(유격수)-여동욱(3루수) 순으로 출전한다. 선발은 전준표다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com