충격의 지역 비하 논란, 징계 후 돌아온 배재고 감독대행 "정말 많이 반성했다. 열심히 준비했다" [목동 현장]

◇이장환 코치 사진=김용 기자

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[목동=스포츠조선 김용 기자] "정말 많이 반성했습니다. 그리고 열심히 준비했습니다."

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배재고 야구부가 다시 그라운드에 섰다. 할 수 있는 말은, 반성했고 최선을 다하겠다는 말 뿐이었다.

배재고는 12일 목동구장에서 봉황대기 전국고교야구대회 인천고와 1회전 경기를 치른다.

많은 사람들의 관심이 쏠린 경기. 배재고는 지난 6월29일 목동에서 열린 광주제일고와의 청룡기 전국고교야구대회 경기에서 상대 선수단을 향해 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등 광주 지역을 비하하는 내용이라고 인식될 수 있는 응원 구호를 외쳐 물의를 일으켰었다.

사진=김용 기자

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야구계 뿐 아니라 정치권에까지 논란이 번지는 등 엄청난 사회적 논란을 일으켰다. 결국 배재고는 대한야구소프트볼협회로부터 6개월 출전 정지 징계를 받았다. 이후 배재고 선수단은 광주를 방문해 광주일고 선수단에 사과를 하고, 국립 5.18 민주 묘지를 찾아 참배하는 등 반성의 시간을 가졌다. 그리고 배재고에 대한 징계가 너무 과하다는 여론이 형성됐고, 결국 징계는 1개월로 줄었다. 사실상 프로 진출, 대학 입학에 있어 매우 중요한 봉황대기 출전을 열어주는 징계 감경이었다.

사진=김용 기자

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그렇게 봉황대기 1회전에 나서게 됐다. 배재고 선수단은 경기 약 1시간 전, 경기장에 도착했고 수많은 취재진이 배재고 선수들의 경기장 입장부터 경기 준비까지의 과정을 지켜봤다.

이날 배재고는 권오영 감독이 모습을 보이지 않았다. 직무 배제돼있다. 그리고 잘못된 구호를 선창했던 2명의 학생도 자체 중징계를 받아 이날 경기에 참여하지 못하게 됐다.

사진=김용 기자

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배재고는 코치진 중 최선임인 이장환 코치가 이날 임시로 감독대행 역할을 한다. 이 코치는 경기장에 들어서며 "지난 사태 이후 선수들, 그리고 우리 지도자들도 모두 많이 반성했다. 정말 죄송하게 생각했다. 1달의 징계 기간 동안 저희 나름대로 정말 열심히 많이 준비했다. 좋은 모습으로 인사드리겠다"고 짧게 말하고 그라운드로 들어갔다.

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배재고 선수들은 이 코치의 지휘 아래 경기 전 정상적으로 몸을 풀었다.

목동=김용 기자 awesome@sportschosun.com