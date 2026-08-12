'상승세 탔는데 선발 마운드가 흔들'…안우진 말소→김윤하 대체 선발 확정 [고척 현장]

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 키움 안우진. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 후반기 대반격을 노리는 키움 히어로즈의 선발 로테이션이 크게 요동치고 있다.

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12일 서울 고척스카이돔에서 열리는 LG 트윈스와의 경기를 앞두고 설종진 감독은 안우진의 몸 상태와 함께 주말 시리즈 선발 로테이션 구상을 상세히 밝혔다.

설 감독은 우선 전날(11일) LG전에 등판했던 에이스 안우진의 엔트리 말소에 대해 "안우진 선수가 목 쪽에 담 증상이 있어서 선수 보호 및 관리 차원에서 오늘 엔트리에서 뺐다"라며 "이번 주까지는 기술 훈련이 좀 힘들 것 같다. 치료를 진행하다가 일요일(16일)쯤 캐치볼을 시작하면, 11일째 되는 날(말소 열흘 후) 곧바로 재등록이 가능할 것으로 보고 있다"라고 전했다.

전날 5이닝 동안 5개의 사사구를 내주는 등 평소답지 않게 제구가 흔들렸던 부분에 대해서는 부상 여파가 아니라고 선을 그었다.

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

5일 서울 고척스카이돔에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 키움 선발 투수로 등판한 김윤하. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.7.5/

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설 감독은 "마운드에 올라가기 전까지 컨디션은 괜찮았다"라며 "어제 경기에서는 부상 때문이 아니라 본인의 변화구 제구가 잘 안되다 보니 투구 수가 많아졌던 것뿐이다"라고 설명했다.

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안우진의 일시 이탈과 알칸타라, 하영민의 복귀가 맞물리면서 키움의 주말 로테이션도 전면 재편된다. 키움은 12일 알칸타라를 1군에 등록한 상태다.

설 감독은 "토요일(15일)에는 고관절 통증으로 빠졌던 하영민이 등판할 예정이다. 어깨가 아니라 골반 쪽이었기 때문에 통증만 없으면 별도의 불펜 피칭 없이 곧바로 던지는 데 무리가 없다"라고 밝혔다.

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이어 안우진이 빠진 일요일(16일) 선발 자리에 대해서는 "안우진의 빈자리에는 김윤하를 생각하고 있다"라고 구상을 덧붙였다.

23일 고척돔에서 열린 KBO리그 삼성과 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 키움 하영민. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.23/

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고재완 기자 star77@sportschosun.com