"전반기는 그렇게 운이 안 따르더니.." 이미 -20인데 → 행운의 여신 왜 이제서야 [인천 현장]

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 승리한 SSG 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 SSG 김재환의 스리런포가 터지자 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "그런 날도 있네요."

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이숭용 SSG 랜더스 감독이 전날 승리를 돌아보며 '운이 좋았다'며 웃었다.

이 감독은 12일 인천 롯데 자이언츠전을 앞두고 "전반기에는 그렇게 운이 안 따르더니 어제는 운이 많이 따랐다"고 복기했다.

SSG는 11일 인천 롯데전 2회까지 7점을 몰아치며 초전 박살냈다. SSG는 일찌감치 잡은 승기를 끝까지 지켜 8대4로 이겼다.

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1회와 2회 득점 과정에서 행운 몇 개가 겹쳤다. 1회말 선두타자 정준재의 땅볼 타구가 베이스에 굴절되며 안타로 둔갑했다. 주자가 쌓이면서 김재환의 3점 홈런으로 연결됐다. 2회말에는 롯데 유격수 전민재의 실책과 1루수 나승엽의 실책성 수비가 이어졌다. 이 틈을 놓치지 않고 전의산이 결정적인 쐐기타를 날렸다.

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이 감독은 "운도 따랐고 초반에 좋은 찬스를 잡았을 때 (김)재환이가 잘 풀어줬다. 그렇게 승기를 잡아 왔다. 상대 실책도 나오고 그런 부분들이 복합적으로 쌓였다. (전)의산이도 중심에서 역할을 잘해줬다. 하위 타선에서도 (조)형우와 (안)상현이가 도망갈 수 있도록 발판을 잘 마련했다"고 총평했다.

행운의 여신이 너무 늦은 감이 있다. SSG는 40경기를 남긴 12일 현재 40승 60패 4무승부다. 승패마진 -20에 승률 4할 턱걸이다. 5위 KIA와 승차는 13.5경기. 포스트시즌 희망은 사실상 산술적으로만 남았다.

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회말 무사 1,2루 SSG 김재환의 스리런포가 터지자 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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이 감독은 남은 모든 경기 하나 하나 최선을 다하겠다고 밝혔다.

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이 감독은 "일단은 매일 어떻게든 이길 수 있는 경기하려고 한다. 선수들 보인들이 해야 할 역할들을 더 정확하게 메시지를 줬다. 또 기회를 줄 수 있는 환경이 되면 또 주려고 한다. 지금도 2군에 있는 신인들 2명을 주시하고 있다"고 설명했다.

순위와 상관없이 승리를 목표로 하면서 다음 시즌 준비까지 병행하겠다는 뜻이다.

이 감독은 "2군하고 계속 소통하고 있다. 내년도 바라보면서 또 팬들께 1승 1승 더 할 수 있게끔 끝까지 최선을 다해서 마무리 짓는 게 제일 중요하다"고 강조했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com