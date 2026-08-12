"전반기는 그렇게 운이 안 따르더니.." 이미 -20인데 → 행운의 여신 왜 이제서야 [인천 현장]

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "그런 날도 있네요."
이숭용 SSG 랜더스 감독이 전날 승리를 돌아보며 '운이 좋았다'며 웃었다.
이 감독은 12일 인천 롯데 자이언츠전을 앞두고 "전반기에는 그렇게 운이 안 따르더니 어제는 운이 많이 따랐다"고 복기했다.
SSG는 11일 인천 롯데전 2회까지 7점을 몰아치며 초전 박살냈다. SSG는 일찌감치 잡은 승기를 끝까지 지켜 8대4로 이겼다.
1회와 2회 득점 과정에서 행운 몇 개가 겹쳤다. 1회말 선두타자 정준재의 땅볼 타구가 베이스에 굴절되며 안타로 둔갑했다. 주자가 쌓이면서 김재환의 3점 홈런으로 연결됐다. 2회말에는 롯데 유격수 전민재의 실책과 1루수 나승엽의 실책성 수비가 이어졌다. 이 틈을 놓치지 않고 전의산이 결정적인 쐐기타를 날렸다.
이 감독은 "운도 따랐고 초반에 좋은 찬스를 잡았을 때 (김)재환이가 잘 풀어줬다. 그렇게 승기를 잡아 왔다. 상대 실책도 나오고 그런 부분들이 복합적으로 쌓였다. (전)의산이도 중심에서 역할을 잘해줬다. 하위 타선에서도 (조)형우와 (안)상현이가 도망갈 수 있도록 발판을 잘 마련했다"고 총평했다.
행운의 여신이 너무 늦은 감이 있다. SSG는 40경기를 남긴 12일 현재 40승 60패 4무승부다. 승패마진 -20에 승률 4할 턱걸이다. 5위 KIA와 승차는 13.5경기. 포스트시즌 희망은 사실상 산술적으로만 남았다.
이 감독은 남은 모든 경기 하나 하나 최선을 다하겠다고 밝혔다.
이 감독은 "일단은 매일 어떻게든 이길 수 있는 경기하려고 한다. 선수들 보인들이 해야 할 역할들을 더 정확하게 메시지를 줬다. 또 기회를 줄 수 있는 환경이 되면 또 주려고 한다. 지금도 2군에 있는 신인들 2명을 주시하고 있다"고 설명했다.
순위와 상관없이 승리를 목표로 하면서 다음 시즌 준비까지 병행하겠다는 뜻이다.
이 감독은 "2군하고 계속 소통하고 있다. 내년도 바라보면서 또 팬들께 1승 1승 더 할 수 있게끔 끝까지 최선을 다해서 마무리 짓는 게 제일 중요하다"고 강조했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com