'선발 박탈' LG 웰스, 결국 1군 엔트리 말소…'좌완 기대주' 조원태 콜업 [고척 현장]

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 웰스. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 최근 구위 저하로 선발 로테이션에서 제외된 LG 트윈스 외국인 투수 라크란 웰스가 결국 1군 엔트리에서 말소됐다. LG는 빈자리에 좌완 투수 조원태를 콜업해 마운드 뎁스를 보강했다.

Advertisement

웰스의 1군 엔트리 말소는 예견된 수순이었다. 전날(11일) 염경엽 LG 감독은 취재진과의 인터뷰에서 "웰스는 일단 선발에서 빠진다. 지난 8월 4일 SSG전이 마지막 테스트였다"라며 "선발 기회를 더 주는 것은 팀에게도, 웰스 본인에게도 도움이 되지 않는다고 코칭스태프 회의를 통해 판단했다"라고 밝힌 바 있다.

올 시즌 19경기에 등판해 5승 5패 평균자책점 4.11을 기록한 웰스는 후반기 들어 체력 저하와 피안타율 급증으로 극심한 고전을 겪었다. 특히 최근 10경기 평균자책점이 6.46까지 치솟았고 피홈런을 12개나 허용하는 등 구위가 눈에 띄게 무뎌졌다.

염 감독의 구상에 따라 선발 로테이션에서 배제된 웰스는 결국 1군 엔트리에서까지 제외됐다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 LG 선발 웰스. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

Advertisement

웰스가 빠진 자리는 2022년 1차 지명 출신의 좌완 투수 조원태가 채운다. LG는 최근 승리조 김진성, 우강훈, 손주영의 호투 속에 마운드가 안정세를 찾아가고 있는 만큼, 조원태까지 투입해 불펜 뎁스를 한층 더 단단하게 구축할 계획이다.

Advertisement

한편 LG는 12일 고척 키움 히어로즈전에 홍창기(우익수)-박해민(중견수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-문정빈(1루수)-송찬의(좌익수)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(2루수) 순으로 출전한다. 선발 투수는 임찬규다.

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 웰스가 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

고재완 기자 star77@sportschosun.com