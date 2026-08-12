"에이스니까" 10K 괴력투, 그런데 81구에 강판했다고?…'아찔했던' 이유가 있었다 [잠실 현장]

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 6회초 투구를 마친 곽빈이 더그아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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[스포츠조선 이종서 기자] "내일까지 상황을 보려고 합니다."

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곽빈(27·두산 베어스)은 지난 11일 서울 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 경기에 선발 등판해 6이닝 2안타 1볼넷 10탈삼진 무실점을 기록했다.

지난달 26일 삼성 라이온즈전에서 시즌 9승 째를 챙겼던 곽빈은 1일 LG전에서 6이닝 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만, 승리와 인연을 맺지 못했다.

폭염으로 지난 한 주 경기가 모두 취소됐던 가운데 곽빈은 시즌 10승 수확을 위해 마운드에 올랐다.

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최고 157㎞의 직구를 앞세워 한화 타선을 꽁꽁 묶었다. 3-0으로 앞선 7회초 마운드를 김정우에게 넘겨줬다. 그러나 김정우가 강백호에게 솔로 홈런을 맞았고, 노시환의 볼넷 뒤 바뀐 투수 김택연이 채은성에게 투런 홈런을 맞았다. 3-3이 되면서 곽빈의 승리도 날아갔다.

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두산은 7회말 박준순의 스리런 홈런이 나오면서 6대3으로 승리했다.

6회까지 곽빈의 투구수는 81개. 7회 불펜에서 실점이 나왔던 만큼 곽빈의 7회 등판이 아쉬움으로 남았다.

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 5회초 투구를 무실점으로 마친 곽빈이 수비진을 맞이하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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사연은 있었다. 김원형 두산 감독은 "7회에도 올라갈 수 있는 상황이었는데 고관절에 불편함을 느꼈다. 큰 부상은 아니다. 그래서 투수코치와 이야기했는데 여기까지 하자고 했다"고 했다.

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16일 광주 KIA전 등판 여부도 일단 상황을 볼 예정. 김 감독은 "내일까지 상황을 보려고 한다. 그런데 오늘 나와서도 큰 불편함은 없었다는 것 같다. 어제 조금 불편했지, 하루 지나고 나서는 괜찮아졌다는 것 같다. 내일 필드 체크하려고 한다"고 했다.

만약 고관절 통증이 없었다면 7회 등판과 16일 등판 모두 이뤄졌을까. 김 감독은 "그렇다. 에이스이기 때문"이라고 했다.

한편 두산은 웨스 벤자민을 선발투수로 내세워 5연승에 도전한다. 두산은 김대한(우익수)-안재석(3루수)-박준순(2루수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-박지훈(1루수)-유니오 세베리노(지명타자)-박찬호(유격수)-정수빈(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com