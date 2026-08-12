[오피셜] '서교수님 키움 레전드 대열 들어서나'…서건창, 1500안타·2000루타 달성 시상

사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 서건창이 KBO리그 1,500안타와 2,000경기 출장 기록을 달성했다.

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키움 히어로즈는 11일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG트윈스와 경기에 앞서 내야수 서건창의 KBO리그 1,500안타와 2,000경기 출장 기록 달성을 기념하는 시상식을 실시했다.

서건창은 지난 6월 26일 창원 NC전에 지명타자 겸 1번 타자로 선발 출전해 3회 초 투수 김태경에게 3루타를 때려내면서 KBO리그 역대 75번째 개인 통산 2,000루타를 달성했다. 또 지난 달 24일 광주 KIA전에서는 2루수 겸 1번 타자로 선발 출전해 7회 초 전상현에게 안타를 뽑아내며 KBO리그 역대 53번째 개인 통산 1,500안타를 기록한 바 있다.

사진제공=키움 히어로즈

시상식은 경기 전 양 팀 선수단이 도열한 가운데 진행됐다. 키움 위재민 대표이사는 구단에서 제작한 기념배트와 액자를 서건창에게 건넸다. KBO 김시진 경기운영위원도 서건창에게 기념패를 수여했다.

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서건창은 "1,500안타와 2,000루타 모두 오랜 시간 경기에 나서면서 쌓아온 기록이라 뜻깊게 생각한다. 더 많은 기록을 만들어가기 위해 거쳐가는 하나의 과정이라고 생각한다"며 "지금까지 해왔던 것처럼 매 경기 주어진 역할에 최선을 다하고 꾸준한 모습을 보여드리고 싶다. 좋은 모습으로 팬 여러분께 기쁨을 드릴 수 있도록 몸 관리에도 더욱 신경 쓰겠다"고 말했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com