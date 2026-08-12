"스타벅스 가야지" 충격, 논란의 비하 응원 그리고 1달...배재고 야구부가 다시 그라운드에 섰다 [목동 현장]

12일 오후 서울 목동야구장에서 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 인천고와 배재고의 1회전 경기가 열렸다. 배재고 선수들이 경기 전 관중석을 향해 고개 숙여 인사하고 있다. 부적절한 응원으로 징계를 받은 배재고는 스프초공정위원회 징계 재심 청구 끝에 출전정지를 1개월로 감경받아 이번 대회에 출전했다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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[목동=스포츠조선 김용 기자]"전체 탈모, 인사."

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배재고와 인천고의 봉황대기 전국고교야구선수권대회 1회전 경기가 열린 12일 목동구장.

고교야구는 경기 전 양팀 선수들이 그라운드에 일렬로 정렬해 서로 인사를 나눈 뒤 경기에 들어간다.

그런데 배재고 선수들은 인천고와 인사를 한 뒤에도 더그아웃으로 들어가지 않았다. 관중석을 향해 다시 도열했다. 이날 경기 감독대행 역할을 맡은 이장환 코치의 선창으로, 배재고 선수들은 모자를 벗고 관중석을 향해 인사를 했다. 반성과 사과의 의미였다.

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고교야구팀 하나로 인해 온 나라가 난리였다. 배재고는 6월 말 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일과의 경기에서 엄청난 사고를 쳤다. 커피 브랜드 스타벅스의 '5·18비하 마케팅으로 시끄러운 시기에 철 없는 학생들이 광주 연고 팀과의 경기에서 "스타벅스 가야지"를 외치며 지역 비하, 조롱성 응원을 했다. 아무리 학생들이라 해도 사회적 분위기를 인식하지 못한 최악의 응원이었다. 심지어 광주일고 측에서 멈춰달라고 요청을 해도, 응원을 멈추지 않아 더욱 큰 논란이 됐었다.

12일 오후 서울 목동야구장에서 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 인천고와 배재고의 1회전 경기가 열렸다. 배재고와 인천고 선수들이 그라운드에서 경기 전 인사하고 있다. 부적절한 응원으로 징계를 받은 배재고는 스프초공정위원회 징계 재심 청구 끝에 출전정지를 1개월로 감경받아 이번 대회에 출전했다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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많은 사람들이 분노했다. 정치권에서도 문제를 삼을 정도. 그런 가운데 6개월 출전 정지 징계가 내려졌다. 미래가 걸린 학생들에게 6개월 출전 정지는 사실상 야구 선수 인생을 끝낼 수도 있는 징계 수위였다.

배재고 선수들은 광주를 방문, 광주일고 학생들에게 사과하고 5.18 국립 민주묘지를 참배했다. 조롱 응원을 당했던 광주일고 선수들과 학생들은 그들의 진심어린 사과에 용서를 했고 분노의 분위기는 조금 사그라들었다. 그리고 대한체육회 스포츠공정위는 배재고의 징계를 1개월로 감경했다. 프로 진출, 대학 입학에 중요한 봉황대기 출전을 막지 않겠다는 의미였다.

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그렇게 시간이 흐르고 배재고 선수들이 다시 그라운드에 섰다. 권오영 감독은 직무 배제. 구호를 선창한 2명의 선수도 대회에 참가하지 못했다. 수많은 취재진이 경기장에 입장하는 선수들을 기다렸다. 어린 선수들 입장에서는 크게 부담스러운 분위기. 감독대행 역할을 맡은 이장환 코치는 "선수, 지도자 모두 정말 많이 반성했다. 징계 기간 동안 열심히 준비했다. 좋은 모습을 보여드리겠다"고 짧고 굵은 경기 전 소감을 밝혔다.

12일 오후 서울 목동야구장에서 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 인천고와 배재고의 1회전 경기가 열렸다. 배재고 그라운드로 향하고 있다. 부적절한 응원으로 징계를 받은 배재고는 스프초공정위원회 징계 재심 청구 끝에 출전정지를 1개월로 감경받아 이번 대회에 출전했다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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배재고 선수들도 크게 기죽지 않고, 경기에 임하는 모습. 대신, 더그아웃 응원은 차분해졌다. 일부러 응원을 하지 않는 모습은 없었다. 그라운드에 있는 동료들에게 "안타", "가자" 등의 힘찬 응원을 모냈다.

투수 김시후가 호투하고 마운드를 내려올 때는 더그아웃 밖으로 나와 활기차게 맞이했다. 다만, 정해진 짧은 응원 구호 외에 육성 응원은 최대한 자제했다. 2-5로 밀리던 7회 2사 후 극적으로 동점을 만들며 분위기가 최고조로 달아오른 순간에도 서로 기뻐하며 환호할 뿐이었다. 보는 눈이 많아졌으니, 조심스러울 수밖에 없었다. 아마추어 경기를 지켜보는 A구단 스카우트는 "배재고 사건 이후 대부분 학교들의 응원이 많이 차분해졌다"고 귀띔했다.

그렇게 태어난 후 가장 혼란스럽고, 힘든 1달여의 시간을 보낸 배재고 선수들. 사회로 나가기 전 피와 살이 될 예방주사를 맞았다. 많은 배재고 동문들이 경기장을 찾아 어린 선수들에게 큰 목소리를 응원을 해줬다. 긴장 속에 열심히 싸웠지만, 배재고는 5대8로 분패했다. 그렇게 기다리고 기다렸던 봉황대기 여정을 짧게 마무리했다.

목동=김용 기자 awesome@sportschosun.com