출근했더니 '너 오늘 선발투수' → 김태형 감독 은근 기대 "아까 봤는데 밥을 이만큼 먹더라" [인천 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "밥을 이만큼 먹더라고."

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롯데 자이언츠 고졸 신인투수 김한결이 깜짝 데뷔전을 선발투수로 치르게 됐다. 김태형 롯데 감독에 따르면 김한결은 식사를 아주 든든히 하면서 긴장을 해소했다.

김한결은 12일 인천 SSG전 선발 등판한다. 당초 롯데는 나균안을 예고했다. 나균안이 당일 아침 왼쪽 목에 담 증상을 호소했다. 롯데는 급히 김한결로 선발투수를 변경했다.

데뷔전이다. 김한결은 2026 신인드래프트 6라운드 54순위에 뽑혔다. 키 1m93에 몸무게 93㎏의 훌륭한 신체조건을 갖춘 우완투수다. 최고 149㎞에 이르는 패스트볼을 던지며 스플리터를 능숙하게 구사한다. 지난 4일 1군에 올라왔다. 출전 기회가 없었는데 뜻하지 않게 찾아왔다.

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김 감독은 "사실 2군에서 박세진이 제일 잘 던졌다. 박세진은 왼손 투수다. 우리가 오른손 투수를 예고했기 때문에 오른손 투수가 나가야 했다"고 현실적인 이유를 밝혔다.

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그러면서도 은근히 기대감을 드러냈다.

김 감독은 "라이브 피칭을 봤는데 날카롭더라. 우선 순위에 있던 투수는 아니었다. 어느 순간부터 2군에서 계속 보고가 올라왔다. 변화구도 좋았다. 기본적인 변화구 구사가 되기 때문에 구속이 더 올라오면 좋은 투수가 될 것 같다"고 높이 평가했다.

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아직은 고등학교를 갓 졸업한 몸이다.

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김 감독은 "앞으로 체계적으로 훈련을 해서 몸을 더 만들어 놓으면 좋은 공 던질 것 같다. 체격 조건이 좋다"고 응원했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com