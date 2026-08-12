문현빈 결국 좌익수 고정된다…한화 '벌떼 중견수' 가동, '만능 유틸선수' 변신도 꺼내들었다 [잠실 현장]

4일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 문현빈이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.04/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 문현빈이 좌익수로 고정된다.

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한화는 12일 잠실구장에서 LG 트윈스와 맞대결을 펼친다.

이날 한화는 이진영(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

한화는 올 시즌 중반 문현빈을 중견수로 기용했다. 타격이 좋은 문현빈을 중견수로 기용하면서 팀 화력을 극대화 하겠다는 생각이었다.

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수비 센스가 나쁘지 않은 문현빈이었지만, 중견수 자리는 또 달랐다. 넓은 수비 범위는 물론 타구 판단 등에서 어려움을 겪었다. 경기 중간 치명적인 실책이 하나씩 나왔다. 결국 7월말부터 문현빈은 다시 좌익수로 돌아갔다.

3일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 8회 1사 1루 대주자 오재원이 문현빈 안타 때 3루를 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.03/

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올 시즌 개막전에 중견수로 나왔던 오재원이 발목 부상으로 빠졌다. 한화로서는 이원석 이진영 등이 있지만, 다시 주전 중견수에 대한 고민이 생기게 됐다.

다만, 문현빈 중견수 카드는 완전히 지웠다. 김경문 한화 감독은 "이제 좌익수 쪽은 바꾸지 않으려고 한다. (문)현빈이가 왔다갔다하니 헷갈려 하더라"라며 "현빈이가 좌익수에서 잘하는데 흔들려서 (중견수 좌익수) 모두 불안한 것보다는 나은 것 같다"라며 "어제(11일) 그래서 (최)인호도 중견수로 나갔다"고 했다.

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김 감독은 "(오)재원이가 경기에 뛰어서 올 때까지는 여러 선수들이 나가도록 할 예정"이라고 말했다.

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최근 7경기는 이원석이 나간 가운데 12일에는 이진영이 중견수로 선발 출전하게 됐다.

한화 김태연. 스포츠조선DB

동시에 새로운 카드도 하나 꺼내들었다. '만능 유틸리티' 김태연의 중견수 기용이다. 김태연은 채은성의 부상 공백 때 1루수로 자리를 채웠다. 올 시즌 86경기에서 타율 2할8푼6리 8홈런 OPS(장타율+출루율) 0.801로 좋은 성적을 남기고 있었지만, 채은성의 복귀로 선발 라인업에서 제외되기 시작했다.

김 감독은 "일단 김태연도 외야 훈련을 하고 있다. 일단 먼저 외야로 나갔던 선수에게 기회를 주려고 한다. 그다음에 아니다 싶을 때 김태연이도 한 번 중견수로 쓰려고 한다"고 설명했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com