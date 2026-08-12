'구단 역대 최다 新 가자!' 김도영 34호포 작렬, 단독 1위 굳히나…LG 오스틴과 3개차

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회말 1사 KIA 김도영이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 홈런포를 다시 가동했다.

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김도영은 12일 광주기아챔피언스필드에서 열린 삼성 라이온즈와 경기에 3번타자 3루수로 선발 출전해 시즌 34호 홈런을 기록했다. 3-2 리드를 안기는 강렬한 한 방이었다.

김도영은 2-2로 맞선 3회말 선두타자로 나와 중월 홈런을 터트렸다. 삼성 선발투수 오스틴 보스의 시속 147㎞ 투심패스트볼이 가운데로 몰린 것을 놓치지 않았다. 비거리는 125m. 맞자마자 큰 한 방을 직감하게 했다.

폭염 브레이크 전까지 김도영의 홈런 페이스가 대단했다. 지난달 24일 광주 키움히어로즈전부터 지난달 31일 창원 NC 다이노스전까지 7경기에서 홈런 6경기를 몰아치는 괴력을 뽐냈다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회말 1사 KIA 김도영이 솔로포를 날리고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회말 1사 KIA 김도영이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

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김도영은 LG 트윈스 외국인 타자 오스틴 딘과 홈런 경쟁에서도 우위를 점하고 있다. 2위 오스틴은 홈런 31개를 기록, 김도영과 3개 차이로 벌어졌다.

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김도영은 102경기에서 34홈런을 기록, 144경기로 환산하면 48홈런을 칠 수 있는 페이스다. 오는 9월 2026 아이치-나고야아시안게임 대표팀에 차출되는 바람에 손해를 보겠지만, 김도영은 아시안게임에 출전하기 전까지 가능한 많은 홈런을 몰아치고 떠나겠다는 각오를 밝혔다.

타이거즈 역대 최다 홈런 기록을 갈아치울 기세다. 트레이시 샌더스의 40홈런이 역대 1위 기록이다. 역대 2위가 2024년 김도영의 38홈런이다. 2024년 MVP 시즌의 홈런 기록을 곧 갈아치울 것으로 보인다.

16일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 6회말 1사 KIA 김도영이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.16/

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광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com