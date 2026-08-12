몇십년 나이 차이 후배들 위해, 하이파이브를 한 백발의 신사들...그렇게 끝난 배재고의 2026년 [목동 현장]

사진=김용 기자

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[목동=스포츠조선 김용 기자] "수고했어, 고생했다."

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배재고와 인천고의 봉황대기 전국고교야구선수권대회 1회전 경기가 끝난 12일 목동구장.

5대8로 패배한 배재고 선수단이 장비를 챙겨 버스를 타기 위해 구장 밖으로 빠져나올 때. 구장 앞은 마치 KBO리그 경기 후 팬들이 선수들을 기다리는 것처럼 많은 사람들이 서있었다. 프로와 달랐던 건 젊은 팬들이 아닌, 백발의 신사들. 그리고 자식을 기다리던 학부모들.

지난 6월 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주일고전에서 5.18과 광주 지역 비하 응원으로 전국민들을 분노하게 했던 배재고 야구부. 1달의 출전 정지 징계를 마치고 봉황대기에 나섰다. 사회적 논란이 너무 커 원래 징계는 6개월이었지만, 학생 선수들의 야구 인생을 완전히 끝내버릴 수 있다는 결정에 결국 어른들이 한발 물러섰다.

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경기 전 모자를 벗고 인사하며 반성의 의미를 담은 배재고 선수들. 열심히 싸웠다. 2-5로 밀리던 경기 7회 극적으로 동점을 만들기도 했다. 하지만 8회 호투하던 투수 고도현의 힘이 떨어지며 통한의 3실점을 했고, 그렇게 패배를 받아들여야 했다.

12일 오후 서울 목동야구장에서 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 인천고와 배재고의 1회전 경기가 열렸다. 배재고 그라운드로 향하고 있다. 부적절한 응원으로 징계를 받은 배재고는 스프초공정위원회 징계 재심 청구 끝에 출전정지를 1개월로 감경받아 이번 대회에 출전했다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

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경기 후 선수들은 고개를 푹 숙이고 발걸음을 옮겼다. 하지만 수많은 선배 동문들은 "열심히 잘했다", "기죽지 마라", "고개 들어라"라며 선수들을 격려했다. 이날 평일 열린 1회전 경기 치고 제법 많은 배재고 동문들이 목동구장을 찾았다. 나이가 제법 있는 백발의 신사들이었지만, 어린 후배들이 힘 내라고 목청 터지랴 교가를 부르며 응원을 했다.

끝나고도 선수들과 하이파이브를 하고, 박수를 쳐주며 용기를 북돋워줬다. 학부형들도 선수들과 부둥켜 안고 힘들었던 지난 1달을 돌이켰다. 힘든 시간이 떠올랐는지, 눈물을 참지 못하는 선수도 있었다.

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목동=김용 기자 awesome@sportschosun.com