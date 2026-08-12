류현진→소형준→김민준. 고졸루키 4연속 QS 위업! SSG 9-1 롯데 꺾고 3연승 [인천 현장]

사진제공=SSG랜더스

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스 고졸신인 김민준이 4경기 연속 퀄리티스타트를 달성했다. KBO리그 역사상 10번째다.

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SSG는 12일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 9대1로 완승했다. SSG는 3연승을 질주했다. 주중 3연전 위닝시리즈를 확보했다.

선발투수 김민준이 6이닝 1실점 호투했다. 4-0으로 앞선 6회초 나승엽에게 맞은 솔로 홈런이 옥에 티. 김민준은 평균자책점을 4.12에서 3.81로 낮추며 시즌 5승(2패)을 수확했다.

김민준은 7월 23일 부산 롯데전 6이닝 무실점, 29일 인천 두산전 6이닝 2실점, 8월 4일 인천 LG전 6이닝 2실점에 이어 퀄리티스타트 행진을 유지했다.

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김민준에 앞서 2020년 소형준(KT) 2006년 류현진(한화) 등이 성공했다.

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SSG는 2회말 손쉽게 선취점을 뽑았다. 1사 1루서 최지훈이 우전 안타를 쳤다. 롯데 수비진이 중계플레이를 느슨하게 하면서 틈이 발생했다. 1루 주자가 득점하고 최지훈이 3루까지 갔다. 조형우가 유격수 땅볼로 최지훈까지 불러들였다.

2-0으로 앞서가던 SSG는 5회말 2점을 추가했다.

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1사 후 조형우가 중전 안타 포문을 열었다. 안상현이 볼넷을 골랐다. 정준재의 안타로 베이스가 꽉 찼다. 1사 만루서 박성한이 2타점 중전 적시타를 터뜨렸다.

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SSG는 6회초 1점을 줬지만 6회말 곧바로 2점을 보탰다.

선두타자 최지훈이 유격수 내야 안타로 출루했다. 마드리스가 연속 안타를 쳤다. 조형우 안상현이 소득 없이 물러났지만 정준재가 왼쪽에 적시타로 타점을 올렸다.

SSG는 7회말 7-1로 도망가면서 승리를 예감했다.

1사 후 최지훈 채현우의 안타로 주자를 모았다. 1, 3루에서 조형우의 희생플라이 때 최지훈이 홈을 밟았다.

SSG는 8회말 한유섬 전의산의 적시타로 9-1까지 달아나면서 승부에 쐐기를 박았다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com