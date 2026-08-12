'8회말 낫아웃 결승득점 대역전극' 키움, LG 4대3 제압…전준표 5이닝 무실점 호투 [고척 리뷰]

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 김건희가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회말 2사 2,3루 키움 김건희가 스트라이크 낫아웃 폭투를 틈타 1루까지 전력질주하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완 기자] 키움 히어로즈가 8회말 터진 집념의 대역전극을 완성하며 LG 트윈스에 짜릿한 1점 차 역전승을 거두었다.

Advertisement

키움은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG와의 홈경기에서 1-3으로 뒤지던 8회말 집중타와 상대 실책, 낫아웃 폭투를 묶어 3점을 뽑아내며 4대3으로 역전승했다.

경기 중반까지는 양 팀 선발 투수들의 호투에 막혀 팽팽한 0의 균형이 이어졌다.

키움 선발 전준표는 안타뿐만 아니라 볼넷과 사구를 허용하며 매회 주자를 내보냈으나, 뛰어난 위기관리 능력을 발휘해 실점하지 않았다. 5이닝 1안타 3볼넷 2사구 4탈삼진 무실점으로 호투하며 제 몫을 다했다.

Advertisement

LG 선발 임찬규는 전매특허인 체인지업을 앞세워 키움 타선을 요리했다. 6⅓이닝 6피안타 1볼넷 7탈삼진 1실점(0자책)으로 퀄리티스타트(QS)를 기록하며 마운드를 지켰다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 전준표가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 전준표가 역투하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

Advertisement

선제점은 LG의 차지였다. 6회초 선두 타자 문보경이 키움 두 번째 투수 김성민과 9구 접전 끝에 볼넷을 골라냈고, 문정빈의 좌전 안타와 송찬의의 희생번트로 1사 2, 3루를 만들었다. 이어 박동원의 중견수 희생플라이로 1-0 기선제압에 성공했다.

키움도 곧바로 응수했다. 6회말 선두 타자 권혁빈이 3루 쪽 내야안타로 출루한 뒤 여동욱의 희생번트로 2루까지 향했고, 서건창의 우전 적시타가 터지며 1-1 동점을 만들었다.

Advertisement

LG는 8회초 다시 도망갔다. 문보경이 우전 안타로 물꼬를 튼 뒤, 문정빈이 12경기 무실점 행진을 이어가던 키움 구원 투수 가나쿠보 유토의 초구 150㎞ 패스트볼을 그대로 받아쳐 좌측 담장을 넘기는 투런 아치를 그려냈다. 스코어는 3-1.

Advertisement

2점 차로 뒤진 8회말, 키움의 집념이 빛을 발했다. 선두 타자 여동욱이 유격수 실책으로 출루한 뒤 서건창의 우전 안타가 터졌다. 이어 김웅빈이 좌전 적시타를 때려내며 2-3으로 추격했고, 무사 1, 3루에서 맷 데이비슨이 우전 적시타를 터뜨려 3-3 균형을 맞췄다.

이어 박찬혁이 사구를 얻어내며 무사 만루 대역전 기회를 잡았다. 그러나 추재현의 내야 땅볼이 1-2-3(포수-1루수) 병살타로 연결되며 2사 2, 3루로 기회가 무산되는 듯했다.

기적은 2사 후 김건희 타석에서 나왔다. 김건희가 헛스윙 삼진을 당할 위기였으나, 낫아웃 상황에서 LG 포수 박동원이 공을 뒤로 빠뜨렸다. 김건희가 1루로 전력 질주해 살아남는 사이, 3루 주자 데이비슨이 홈을 밟아 4-3 대역전을 완성했다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 8회말 1사 1,2루 키움 김웅빈 안타 때 서건창이 3루를 파고들고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com