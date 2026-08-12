진작 이렇게 했으면.. SSG 완전히 달라졌다! 3연승 질주 → 이숭용 감독 "투타 완벽한 조화를 이뤘다" [인천 현장]

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 승리한 SSG 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 승리한 SSG 이숭용 감독이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] SSG 랜더스가 후반기 완전히 달라진 모습으로 3연승을 질주했다.

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SSG는 12일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 9대1로 완승했다. 주중 3연전 위닝시리즈를 확보했다.

선발투수 김민준이 6이닝 1실점 호투했다. 4-0으로 앞선 6회초 나승엽에게 맞은 솔로 홈런이 옥에 티. 김민준은 평균자책점을 4.12에서 3.81로 낮추며 시즌 5승(2패)을 수확했다.

타선은 14안타를 몰아쳤다. 정준재 박성한 최지훈이 나란히 5타수 3안타 대폭발했다.

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이숭용 SSG 감독은 "폭염 휴식기 이후 두 경기 연속으로 투타가 완벽한 조화를 이뤘다. 선수단이 좋은 경기력을 바탕으로 집중력을 되찾고 있다는 점이 긍정적"이라고 기뻐했다.

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이어서 "선발 김민준이 어제 아빌라에 이어 선발진에 새로운 활력소가 되어주고 있다. 매 경기 한 뼘씩 성장하는 모습을 보여주고 있어 다음 등판도 벌써 기대가 된다"고 높이 평가했다.

타자들 칭찬도 잊지 않았다.

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이 감독은 "타선에서는 최지훈이 결승타 포함 3안타와 적극적인 주루로 공격의 활로를 확실하게 뚫어줬다. 또한 추가점이 필요한 순간마다 박성한이 결정적인 타점을 올려주며 승기를 가져오는 데 큰 역할을 해줬다"고 만족감을 나타냈다.

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이 감독은 "오늘도 열정적인 응원을 보내주신 팬 여러분께 감사드리며 내일 경기도 잘 준비해서 지금의 좋은 흐름을 계속 이어갈 수 있도록 하겠다"고 인사했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com