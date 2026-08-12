와 투심 150㎞! 롯데 6라 신인이 대박 데뷔전 → 첫인상 강렬했던 패전투수 [인천 현장]

사진제공=롯데자이언츠

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 신인투수 김한결(20)이 프로 데뷔전을 인상적으로 마쳤다.

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김한결은 12일 인천 SSG전 선발투수로 나섰다. 김한결은 투심 패스트볼 최고 150을 던지며 강렬한 첫인상을 남겼다. 수비와 불펜 도움을 받지 못하며 4⅓이닝 4실점으로 물러났지만 희망을 심기에는 충분했다. 롯데는 1대9로 졌다.

원래 나균안이 등판하는 날이었다. 나균안이 당일 아침 목에 담 증상을 호소했다. 롯데는 급히 김한결로 선발투수를 변경했다. 김한결은 지난 4일 1군에 올라온 뒤 출전 기회를 잡지 못하고 있었는데 얼떨결에 선발 중책을 맡았다.

김한결은 1회말을 공 9개로 정리했다. 쾌조의 스타트를 끊었다. 올 시즌 절정의 타격감을 유지 중인 박성한을 헛스윙 삼진 처리했다.

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2회말 엉성한 수비 탓에 2점을 내줬다. 1사 1루에서 최지훈의 빗맞은 타구가 우익수 앞에 떨어졌다. 우익수 2루수 홈으로 가는 중계 플레이가 삐그덕거렸다. 우전 안타 타구에 1루 주자가 홈까지 들어가고 타자는 3루까지 안착하는 사태가 벌어졌다. 김한결은 후속 조형우에게 유격수 땅볼을 이끌어냈지만 3루 주자 득점까지 막을 수는 없었다.

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김한결은 3회와 4회도 삼자범퇴로 통과했다.

5회말에도 다소 불운했다. 1사 후 조형우의 타구가 힘이 없었지만 2루수 키를 넘기면서 안타가 됐다. 김한결은 이후 안상현에게 볼넷을 주면서 투구수가 불어났다.

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김한결은 1루 2루에 주자를 두고 이영재와 교체됐다. 이영재가 연속 안타를 맞고 김한결의 책임주자가 모두 득점했다. 김한결의 자책점은 4점으로 불어났다.

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김한결은 73구를 던지며 삼진 5개를 빼앗았다. 스트라이크 45개 볼 28개로 도망가지 않았다. 투심(41개) 위주로 포크볼(22개)과 커브(10개)를 섞었다. 향후 임시 선발 내지는 스윙맨으로 자기 역할을 충분히 해낼 수 있을 것으로 기대된다.

김한결은 2026 신인드래프트 6라운드 54순위에 뽑혔다. 키 1m93에 몸무게 93㎏의 훌륭한 신체조건을 갖춘 우완투수다.

김태형 롯데 감독은 경기 전 "라이브 피칭을 봤는데 날카롭더라. 우선 순위에 있던 투수는 아니었다. 어느 순간부터 2군에서 계속 보고가 올라왔다. 변화구도 좋았다. 기본적인 변화구 구사가 되기 때문에 구속이 더 올라오면 좋은 투수가 될 것 같다"고 높이 평가했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com