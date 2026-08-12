김태형 감독을 슬프게 하는 형과 아우.. "2군에서는 거의 뭐 완벽하더라고"

사진제공=롯데자이언츠

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[인천=스포츠조선 한동훈 기자] "두 형제를 보면 마음이 무겁다."

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김태형 롯데 자이언츠 감독이 박세웅-박세진 형제를 가슴 깊이 응원했다. 형 박세웅은 대형 계약 이후 다소 정체된 모습, 아우 박세진은 1군만 오면 실력 발휘가 안 되고 있다.

김 감독은 12일 인천 SSG와 경기를 앞두고 박세진에 대해 "영상을 보면 2군에서는 거의 뭐 완벽하게 던진다"며 혀를 내둘렀다.

롯데는 이날 박세진을 1군에 등록했다. 선발투수 나균안이 갑자기 담 증세를 호소하면서 신인 김한결이 역할을 대신하게 됐다. 김한결이 일찍 무너질 경우에 대비해 바로 뒤에서 길게 던질 수 있는 박세진을 부른 것. 나균안이 우투수였기 때문에 그대로 우완이 나가야 해서 좌완 박세진이 불펜 대기하게 됐다.

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박세진은 이날 1-6으로 뒤진 6회말 2사 1, 3루에 구원 등판했다. 김재환에게 스트레이트 볼넷을 주면서 불안하게 출발했지만 전의산을 뜬공으로 막아냈다. ⅓이닝 1볼넷 무실점으로 경기를 짧게 마쳤다.

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박세진은 올해 퓨처스리그를 그야말로 폭격했다. 16경기 79⅔이닝 10승 1패 평균자책점 1.81에 불과하다. 그런데 1군에서는 5경기 1⅓이닝 7피안타 5실점 흔들렸다.

김 감독은 "1군에서 박세진의 공이 통할지 안 통할지 확인도 못 한 상황이다. 제대로 붙어보지 못했다. 2군에서는 제구력도 좋고 나갔다 하면 6이닝이다"라며 안타까워했다.

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 1회 투구를 앞두고 사인을 교환하는 롯데 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 3회말 2사 만루 실점 위기를 넘긴 롯데 선발 박세웅. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.17/

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뾰족한 답도 없다. 김 감독은 "자기 공을 못 던져서 그렇다"면서 박세웅을 소환했다. 김 감독은 "두 형제를 보고 있으면 마음이 무겁다. 둘이 잘했으면 좋겠다"고 입맛을 다셨다.

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박세웅은 리그를 대표할 토종 1선발 대형 투수로 성장하리라 기대를 모았다. 박세웅은 2021년과 2022년 연속 10승에 3점대 평균자책점을 달성했다. 롯데는 5년 총액 90억원 다년 계약을 안겼다.

박세웅은 2023년 154이닝 9승 7패에 평균자책점을 커리어 최저인 3.45로 낮추며 다시 도약하는 듯했다.

그러나 2024년 평균자책점 4.78로 치솟은 뒤 2025년 4.93에 올해도 18경기 4.92로 높다. 폭염 브레이크 이후 3연전 로테이션에서 제외되며 국내 1선발 자리도 사실상 반납했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com