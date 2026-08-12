김민석 '미친 슬라이딩' 선보였지만…'연장 혈전' 결국 한화가 웃었다! 두산 제압 [잠실 리뷰]

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회말 화이트가 세베리노에게 1타점 적시타를 내준 후 공을 달라는 제스쳐를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 상대의 허를 찌르는 슬라이딩. 그러나 경기 결과를 뒤집지는 못했다.

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한화는 12일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 4대3으로 승리했다. 한화는 전날 패배를 설욕하고 시즌 48승(2무50패) 째를 수확했다. 두산은 4연승 행진을 멈추며 시즌 46패(53승4무) 째를 당했다.

이날 한화는 이진영(중견수)-요나단 페라자(우익수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-허인서(포수)-이도윤(2루수)-심우준(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

이에 맞선 두산은 김대한(우익수)-안재석(3루수)-박준순(2루수)-양의지(포수)-김민석(좌익수)-박지훈(1루수)-유니오 세베리노(지명타자)-박찬호(유격수)-정수빈(중견수)이 선발 출전했다.

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양 팀 선발투수의 호투가 펼쳐졌다. 한화 선발 오웬 화이트와 두산 선발 웨스 벤자민이 실점없이 4이닝을 지웠다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 5회초 문현빈이 우월 선제 솔로홈런을 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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팽팽했던 0의 행진. 선취점은 한화에서 나왔다. 5회초 2사에서 문현빈이 벤자민의 스위퍼를 공략해 우측 담장을 넘겼다. 문현빈의 시즌 11호 홈런.

6회초 두산은 선발투수 벤자민을 내렸다. 박치국이 올라온 가운데 노시환이 선두타자 안타를 쳤다. 채은성이 중견수 뜬공으로 돌아선 가운데 허인서가 안타를 치면서 1사 1,2루 찬스를 만들었다. 결국 박치국을 내리고 이용찬을 올렸지만, 이도윤 타석에서 몸 맞는 공이 나오면서 만루. 심우준의 땅볼 때 3루 주자가 홈으로 들어왔다.

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분위기를 탄 한화는 대타 최인호를 냈다. 최인호는 이용찬의 포크가 가운데 몰리자 안타로 연결하면서 타점을 더했다. 점수는 3-0.

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7회말 두산이 반격에 나섰다. 2사 후 박지훈과 세베리노가 연속 안타를 때려냈다. 세베리노 안타 때 중견수 실책이 겹치면서 박지훈이 홈까지 들어왔다. 이후 박찬호가 적시타를 쳤지만, 2루에서 잡히면서 2-3으로 이닝이 끝났다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 9회말 2사 김민석이 안타를 치고 2루까지 내달려 세이프되고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

두산은 9회말 2사 후 김민석이 안타를 친 뒤 2루를 노렸지만, 상대 중계플레이에 잡히는 듯 했다. 초기 판정은 아웃. 그러나 비디오판독 결과 배 부분을 들었고, 세이프로 정정됐다. 이후 박지훈의 적시 3루타가 터지면서 경기는 원점으로 돌렸다.

결국 연장 승부. 한화가 곧바로 반격에 나섰다. 노시환의 안타를 친 뒤 김태연의 희생번트가 나왔다. 이어 허인서의 적시타로 다시 4-3이 됐다.

두 번 실패는 없었다. 10회말 이민우가 올라와 승리를 지켜냈다.

한화는 선발 화이트가 에이스로서 역할을 완벽하게 했다. 2실점을 했지만, 7이닝을 102개의 공으로 막으면서 불펜 부담을 확실하게 덜어줬다. 화이트에 이어 이상규(1이닝 무실점)-박상원(1이닝 1실점)-이민우(1이닝 무실점)가 올라왔다.

두산은 벤자민이 5이닝 1실점을 한 가운데 박치국(⅓이닝 2실점)-이용찬(1⅓이닝 무실점)-이병현(1⅓이닝 무실점)-김정우(1이닝 무실점)-타카다(1이닝 무실점)-이영하(1이닝 1실점)가 차례로 등판했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com