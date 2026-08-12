"서건창 4안타·전준표 5이닝 무실점'…8회 '낫아웃 대역전극'에 설종진 감독도 '함박웃음' [고척 승장]

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 승리한 키움 선수들이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 승리한 키움 설종진 감독, 김건희가 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 8회말 터진 집념의 대역전극으로 디펜딩 챔피언 LG 트윈스를 제압한 키움 히어로즈의 설종진 감독이 선수단의 끈질긴 집중력과 팬들의 응원에 깊은 감사를 표했다.

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키움은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG와의 홈경기에서 1-3으로 뒤지던 8회말 김웅빈·데이비슨의 연속 적시타와 상대 낫아웃 폭투를 묶어 4대3으로 극적인 역전승을 거뒀다.

설종진 감독은 경기 후 타선이 실점 직후 보여준 무서운 추격 집념과 베테랑 서건창의 맹활약을 승인으로 꼽았다.

설 감독은 "타선이 실점 이후 곧바로 추격점을 만들며 끈질기게 쫓아갔다"라며 "리드오프 서건창이 4안타로 맹활약하며 공격을 이끌었고, 8회 김웅빈과 데이비슨의 연속 적시타에 이어 끝까지 집중력 있는 플레이를 펼치며 역전까지 만들어냈다"라고 만족감을 드러냈다.

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이날 1번 리드오프로 출전한 서건창은 6회 동점 적시타를 포함해 4안타 화력쇼를 펼치며 팀 공격의 물꼬를 텄고, 8회말 무사 만루 찬스에서 터진 김웅빈과 데이비슨의 연속 적시타가 대역전극의 발판이 됐다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 1회 마운드에 오른 키움 선발 전준표. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 승리한 키움 원종현이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

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타선의 집념뿐만 아니라 경기 초중반과 클러치 상황을 묵묵히 버텨준 투수진의 공헌도 높이 평가했다.

설 감독은 "선발 전준표는 5이닝을 무실점으로 막으며 선발로서의 역할을 다해주었다"라며 "중요한 순간 등판한 김선기 역시 제 역할을 다했고, 터프한 상황에 올라온 원종현도 마지막 이닝을 무실점으로 막아내며 승리를 지켜냈다"라고 투수진을 격려했다.

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선발 전준표는 매 회 주자를 허용하는 위기 속에서도 5이닝 1피안타 무실점 호투를 펼쳤고, 경기 후반 마운드를 이어받은 불펜진이 LG의 추격세를 차단하며 값진 승리를 완성했다.

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마지막으로 고척벌을 채운 홈 팬들을 향한 감사 인사와 향후 각오도 잊지 않았다.

설 감독은 "팬 여러분의 열정적인 응원 덕분에 승리할 수 있었다. 진심으로 감사드리며, 내일 경기도 잘 준비해서 좋은 경기를 보여드리겠다"라고 인사를 끝맺었다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 김건희가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com