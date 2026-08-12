괜히 1R로 뽑았겠나, 허 찌른 슬라이딩…백전노장도 아찔했다, "앞서던 경기가 넘어가 어려웠다"

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 9회말 2사 김민석이 안타를 치고 2루까지 내달려 세이프되고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 한화 선수들의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] 다잡은 승리가 날아가는 듯 했다. 그러나 결국 웃었다.

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한화는 12일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 4대3으로 승리했다. 한화는 전날 패배를 설욕하고 시즌 48승(2무50패) 째를 수확했다.

한화는 3-2로 앞선 채 9회말을 맞이했다. 마운드에 오른 박상원은 아웃카운트 두 개를 빠르게 잡았다.

두산 김민석이 좌익수 앞에 안타를 때려냈다. 2루까지 가기에 다소 짧은 타구. 그러나 김민석은 2루로 곧바로 방향을 잡으며 승부수를 띄웠다.

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한화 수비도 김민석 잡기에 나섰다. 문현빈이 공을 잡아 2루로 던졌다. 2루수 이도윤이 공을 잡았고, 타이밍상 아웃이었다.

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초기 판정도 아웃. 두산에서 비디오 판독을 신청하며 마지막 희망을 걸었다. 이도윤의 태그 직전 김민석의 배가 살짝 들렸고, 절묘하게 태그를 피했다. 3분간 비디오 판독 끝에 결과는 세이프로 번복됐다.

김민석은 2023년 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 롯데에 지명된 유망주. 2025년 시즌을 앞두고 두산으로 트레이드 됐다. 상위라운더 김민석의 센스를 엿볼 수 있던 순간.

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김민석의 슬라이딩은 분위기를 완전히 바꿨다. 후속 박지훈이 박상원의 직구를 받아쳤고, 우익 선상으로 타구가 빠졌다. 2루에 있던 대주자 조수행이 홈을 밟기에는 넉넉한 시간. 3-3 균형이 맞춰졌다.

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결국 승부는 연장으로 향했다. 심기일전한 한화는 10회초 노시환의 안타와 김태연의 희생번트로 1사 2루 득점권 찬스를 만들었다. 이어 허인서의 적시 2루타가 나오면서 다시 리드를 잡았다.

10회말 올라온 이민우가 아웃카운트 세 개를 무실점으로 정리하면서 승리를 지켰다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김경문 감독과 이민우의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

경기를 마친 뒤 김경문 한화 감독은 "앞서던 경기가 넘어가 어려운 상황이었지만 선수들이 잘 뭉쳐서 결국 승리를 만든 집중력을 칭찬하고 싶다"고 밝혔다.

이날 한화 선발 투수 오웬 화이트는 7이닝 2실점(1자책) 피칭을 했지만, 승리를 챙기지 못했다. 김 감독은 "화이트가 선발투수로서 7이닝을 책임지면서 제 몫을 다해줬는데 승리를 못챙겨서 미안하다"고 위로의 말을 남겼다.

한편 한화는 13일 선발투수로 류현진을 예고했다. 두산은 최민석이 나온다.

잠실=이종서기자 bellstop@sportschosun.com