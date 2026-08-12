아쿼 잃은 LG만 멘붕? 시장이 해체 언급한 울산, 오카다 이적 무산은 '핵폭탄'

사진출처=김상욱 시장 SNS

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[스포츠조선 김용 기자] 충격에 빠진 울산 웨일즈.

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희대의 사건이 발생했다. 선수 이적과 영입 보도자료를 다 준비하고, 양 구단이 발표할 일만 남았는데 그게 무산된 것이다.

LG 트윈스와 올시즌 퓨처스리그에서 뛰는 신생 시민구단 울산 웨일즈는 12일 황당한 일을 겪어야 했다. LG는 아시아쿼터 웰스의 부상으로 인해 울산 오카다 영입에 합의를 마쳤다. 그런데 KBO는 12일 그 이적을 승인하지 않았다. 규정상 KBO리그 내에서 선수를 양도할 때는 7월31일 이전에 그 절차가 완료돼야 한다는 것 때문. 트레이드는 가능하지만, 7월31일 안에 하지 못하면 이 선수는 포스트시즌에 뛸 수 없다.

LG와 울산이 마음대로 했을리는 없다. KBO가 '가승인'을 해줬다. LG는 이 영입을 트레이드로 봐야하는지, 외국인 선수 영입으로 봐야하는지 KBO에 물었고 세 차례 확인 끝에 '외국인 선수 영입'이라는 답변을 받았다. 그러면 규정상 8월15일 안에 절차를 마치면 됐다.

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하지만 규정은 오카다 이적은 신규 외국인 선수 영입이 아니었다. 이를 확인한 KBO가 부랴부랴 양 구단에 이적 승인이 안된다고 통보했다.

사진 캡처=울산 웨일즈 홈페이지

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LG에는 핵폭탄같은 소식. 오카다만 바라보고 있었는데, 당장 새 선수를 데려올 시간적 여유도 없고 사실상 아시아쿼터 없이 시즌을 마쳐야 하는 악재를 맞이하게 됐다. LG는 디펜딩챔피언으로 올해 한국시리즈 2연패를 노리는 팀. 현재 순위는 3위로 떨어져있지만 포스트시즌에서 아시아쿼터 선수가 있고, 없고는 큰 차이를 만들 수 있는 요인이다.

그러니 당장 LG가 어찌하나 걱정의 시선이 쏠릴 수밖에 없다. 하지만 더 안타까운쪽은 울산이다. 구단의 운영 모토인, 1군 선수 배출의 첫 꿈이 날아가버렸기 때문이다.

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울산은 퓨처스리그에서만 뛰는 조건으로 창단됐다. 대신 한 시즌 5명까지 1군팀에 선수를 보낼 수 있는 자격을 가졌다. 그렇게 울산 선수가 1군 구단으로 많이 이적해야 구단 존재 가치가 더욱 올라갈 수 있었다. 하지만 올시즌 울산 어떤 선수도 1군 구단에 가지 못했다.

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그런 가운데 울산시장이 김상욱 시장으로 바뀌었고, 김 시장은 최근 울산 야구단에 대해 해체 가능성까지 언급하는 강도 높은 코멘트를 날렸다. 세금을 쓰는데, 쓰는 이유를 모르겠다는 것.

이런 김 시장의 마음을 돌리기 위해서는 오카다의 이적이 꼭 성사됐어야 했다. 1군 배출 상징적 의미에 이적료도 받아올 수 있었다. 하지만 무산되고 말았다. 한 야구 관계자는 "울산 구단의 상심이 매우 큰 것으로 알고 있다"며 걱정의 시선을 드러냈다. 오카다도 마음의 상처를 입었을 수밖에 없다. 이미 선수단과 인사까지 나눈 것으로 알려졌다. KBO리그 1군 무대에서 뛰겠다는 마음 하나로 울산에서의 힘든 시간을 이겨냈는데, 모든 게 수포로 돌아갔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com