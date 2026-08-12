'156㎞ 미쳤는데' KIA 왜 이토록 신중한가, 마무리 고정 망설이는 이유…"그 부분 걸려서 고민했다"

KIA 타이거즈 이의리. 사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "그 부분이 걸려서 8회에 쓸까, 9회에 쓸까 고민했다."

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이범호 KIA 타이거즈 감독은 좌완 에이스 이의리의 부활을 누구보다 반기고 있다. 전반기 극심한 부진 끝에 지난 6월 일본 단기 유학을 다녀온 뒤로 마운드 적응 차원에서 불펜으로 전환했던 게 신의 한 수가 됐다. 복잡한 생각 없이 1이닝을 전력 투구하니 직구 구속이 156㎞까지 나오고 있다. KIA 역대 필승조 가운데 최고의 구위라 해도 과언이 아니다.

이의리는 11일 광주 삼성 라이온즈전에서 마무리투수 데뷔전을 성공적으로 치렀다. 3-1로 앞선 9회 등판해 1이닝 1삼진 무실점 퍼펙트 투구를 펼쳤다. 투구 수는 단 8개. 삼성 중심 타선 구자욱-최형우-르윈 디아즈를 얼려버리며 강렬한 인상을 남겼다. 시속 156㎞ 강속구에 삼성 타자들은 제대로 대응하지 못했다.

아무리 구위가 좋은 투수도 마무리 보직을 맡으면 엄청난 긴장감을 느낀다. 본인이 흔들려도 뒤에 막아 줄 투수가 없다는 마음으로 마운드에 서기 때문. 그만큼 책임감이 막중한 자리다.

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이의리는 2021년 1차지명으로 KIA에 입단해 극복 과제로 늘 '멘탈'이 꼽혔다. 리그 좌완 가운데 구위는 가장 좋은데, 심리적으로 흔들려 볼을 남발하는 경우가 많았기 때문. 그래서 최근 불펜으로 전환하고 구위가 좋아도 섣불리 마무리로 고정하지 못했다. 이의리 본인이 마무리라는 타이틀에 아직 부담감을 안고 있기도 했다.

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이범호 감독은 "그 부분(마무리 부담감)이 걸려서 8회에 쓸까 9회에 쓸까 고민했다. (이)의리도 마무리라는 생각을 어제(11일)는 안 했을 것이다. 좌투수가 중요한 좌타자를 상대한다는 생각만 갖고 던진 것 같다. 중간 투수가 마무리로 갈 때 가장 힘든 점 중에 하나가 그 부담감"이라고 이야기했다.

아직은 마무리 투수를 고정할 계획은 없다. 이의리는 일단 강한 좌타자가 많은 삼성을 상대하는 동안은 7~9회 중에 중심 타선이 나오는 타이밍에 맞춰서 내보낼 계획이다.

KIA 타이거즈 이의리. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈 이의리(왼쪽에서 2번째)가 물세례를 받고 있다. 사진제공=KIA 타이거즈

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이 감독은 "삼성의 3, 4, 5번 타자가 워낙 강하다. 의리가 중심 타선을 상대하면 아무래도 장타를 덜 맞을 확률이 높지 않을까 한다. 몇 회에 그 타순이 걸릴지 모르겠지만, 삼성과 시리즈까지는 이렇게 기용하겠다"고 밝혔다.

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이의리는 12일 광주 삼성전에는 7-2로 앞선 8회초 2사 1, 3루 위기에 구원 등판했다. 선발투수 제임스 네일이 7이닝을 2실점으로 잘 틀어막고, 전날까지 휴식을 취했던 정해영이 8회 등판했다가 주자를 내보냈다.

이의리는 최형우와 중요한 승부에서 헛스윙 삼진을 끌어냈다. 볼카운트 3B1S로 몰리자 154㎞ 강속구를 2개 연달아 윽박질렀고, 최형우의 배트는 허공을 갈랐다. 삼성의 마지막 추격 의지를 완전히 꺾은 순간이었다.

이 감독은 이의리를 마무리로 고정할지 확답하진 못했지만, 한 가지는 어느 정도 마음을 정했다. 올해까지는 이의리를 선발로 돌려보내지 않는 쪽으로 마음이 기울고 있다. 이의리가 모처럼 마운드에서 자신감을 찾았는데 흔들고 싶지 않기도 하고, 좌완 필승조 곽도규가 부상 복귀까지 아직 시간이 걸리는 상황이기도 하다. 현재로선 이의리가 불펜에 있는 게 팀에 더 이득이긴 하다.

이 감독은 "의리랑 이야기를 나누고 있다. 중간에서 1이닝씩 던지다가 투구 수를 100개까지 끌어올리려면 3번까지는 (길게) 던져야 한다. 우리가 이기는 경기를 하는 데 선발이 더 중요할지 불펜이 더 중요할지 고민을 해야 할 것 같다. (곽)도규는 아직 열흘 이상은 있어야 올 수 있을 것 같다. 의리가 선발로 나가면 남은 시즌 5~6번밖에 못 쓴다. 중간 투수로 이기는 상황에 10경기 넘게 쓰는 게 더 좋을지 고민했다. 내년에는 당연히 선발로 가는 게 팀에 더 좋지만, 올해로 한정하면 잘 모르겠다"며 "(곽)도규가 돌아온 뒤에 판단하겠다"고 했다.

KIA 타이거즈 이의리(왼쪽에서 2번째). 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com