'달라진게 느껴지시나요.' 일본 유학 다녀와도 '퐁당퐁당' 김서현. 세번째는 150km 찍었다. 1볼넷 무실점[SC퓨처스]

한화 김서현이 12일 삼성전서 등판해 차승준을 상대로 공을 뿌리고 있다. tvN스포츠 중계방송 캡쳐

한화 김서현이 12일 삼성과의 퓨처스리그 경기에서 등판했다. tvN스포츠 중계방송 캡쳐

7일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 한화의 경기. 한화 김서현이 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.05.07/

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[스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스의 김서현은 일본 단기 유학의 성과가 있는 것일까.

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일본에서 돌아온 뒤 세번째 등판도 알쏭달쏭이다.

김서현은 12일 경산에서 열린 삼성 라이온즈와의 퓨처스리그 경기에 6회말 등판해 1이닝 동안 무안타 1볼넷 1탈삼진 무실점을 기록했다. 스트레이트 볼넷이 하나 있는 게 옥에 티였다.

2군에서도 이렇다할 긍정적인 모습이 나오지 않자 김서현은 지난 7월 일본으로 날아갔다. 롯데 김진욱과 KIA 이의리의 제구를 잡아준 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'에서 투구 매커니즘에 대한 교정을 받았다.

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일본에서의 마지막 테스트를 본 한화 손혁 단장은 "김서현이 일본의 의견도 들으면서 모두가 걱정했던 부분을 수정했다. 몸의 움직임을 안정시키는 쪽으로 해결책을 찾았다"면서 "마지막으로 던질 땐 좋아진 모습이었고 서현이도 만족을 했다"라고 밝혔다. 머리와 팔이 벌어지는 현상에 대해 원인이 팔이 아닌 몸통으로 봤고 그 부분을 수정하면서 좋아졌다는 의미였다.

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이제 고친 부분을 실전에서도 던지면서 자신의 폼으로 만들 수 있느냐가 중요해졌다.

아직 퓨처스리그에선 여전히 제구가 흔들리고 있다.

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돌아온 뒤 첫 등판이었떤 7월 29일 SSG전에선 1이닝 무안타 1볼넷 1탈삼진 무실점을 기록해 어느 정도 안정적인 모습을 보여줬는데 이틀 뒤인 31일 SSG전에서는 ⅔이닝 동안 1안타 4볼넷 2실점으로 무너졌다.

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이후 폭염 취소까지더해져 열흘 넘게 실전 등판이 없었던 김서현은 퓨처스리그 경기가 다시 시작된 12일 마운드에 올랐다.

5-5 동점인 6회말 세번째 투수로 나선 김서현은 삼성의 8번 타자 차승준과 첫 대결을 펼쳤다. 초구는 직구였는데 바깥쪽으로 살짝 빠진 볼. 중계방송에선 144㎞가 찍혔으나 전광 판엔 147㎞가 기록됐다. 중계방송에서 보여준 구속이 전광판에 찍힌 구속보다 2~3㎞ 적게 나왔다.

2구도 144㎞의 직구였는데 바깥쪽으로 더 빠진 볼이었다. 3구째 146㎞의 직구를 스트라이크존에 걸치는 가운데 높게 던졌는데 이를 차승준이 쳤고 1루수앞 땅볼이 됐다.

9번 이해승에겐 변화구를 섞었다. 초구 143㎞의 직구가 가운데로 들어갔는데 파울. 2구째 124㎞의 변화구에 이해승이 반응하지 못했고 가운데로 들어가며 또한번 스트라이크가 됐다. 3구째 137㎞의 슬라이더가 몸쪽 스트라이크존을 파고들었고 이해승이 이를 커트해 파울. 4구째 직구가 바깥쪽 높은 모서리에 꽂히며 루킹 삼진이 됐다. 방송엔 148㎞, 전광판엔 150㎞가 찍혔다.

갑자기 흔들렸다. 1번 양우현에게 볼 4개를 연달아 던졌다. 변화구 2개가 하나는 바깥쪽으로 멀리 빠지더니 또 하나는 몸쪽으로 깊게 들어갔다. 3구째 직구가 바깥쪽으로 아쉽게 빠지는 볼. 4구째 146㎞ 직구는 멀리 빠지면서 스트레이트 볼넷이 됐다.

다시 걱정이 들 때 이닝이 끝났다. 2번 김재성에게 던진 초구 145㎞의 가운데 직구가 2루수앞 정면으로 가는 땅볼이 됐다.