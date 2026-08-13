'달라진게 느껴지시나요.' 일본 유학 다녀와도 '퐁당퐁당' 김서현. 세번째는 150km 찍었다. 1볼넷 무실점[SC퓨처스]

[스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스의 김서현은 일본 단기 유학의 성과가 있는 것일까.
일본에서 돌아온 뒤 세번째 등판도 알쏭달쏭이다.
김서현은 12일 경산에서 열린 삼성 라이온즈와의 퓨처스리그 경기에 6회말 등판해 1이닝 동안 무안타 1볼넷 1탈삼진 무실점을 기록했다. 스트레이트 볼넷이 하나 있는 게 옥에 티였다.
2군에서도 이렇다할 긍정적인 모습이 나오지 않자 김서현은 지난 7월 일본으로 날아갔다. 롯데 김진욱과 KIA 이의리의 제구를 잡아준 '넥스트 베이스 애슬레틱스 랩'에서 투구 매커니즘에 대한 교정을 받았다.
일본에서의 마지막 테스트를 본 한화 손혁 단장은 "김서현이 일본의 의견도 들으면서 모두가 걱정했던 부분을 수정했다. 몸의 움직임을 안정시키는 쪽으로 해결책을 찾았다"면서 "마지막으로 던질 땐 좋아진 모습이었고 서현이도 만족을 했다"라고 밝혔다. 머리와 팔이 벌어지는 현상에 대해 원인이 팔이 아닌 몸통으로 봤고 그 부분을 수정하면서 좋아졌다는 의미였다.
이제 고친 부분을 실전에서도 던지면서 자신의 폼으로 만들 수 있느냐가 중요해졌다.
아직 퓨처스리그에선 여전히 제구가 흔들리고 있다.
돌아온 뒤 첫 등판이었떤 7월 29일 SSG전에선 1이닝 무안타 1볼넷 1탈삼진 무실점을 기록해 어느 정도 안정적인 모습을 보여줬는데 이틀 뒤인 31일 SSG전에서는 ⅔이닝 동안 1안타 4볼넷 2실점으로 무너졌다.
이후 폭염 취소까지더해져 열흘 넘게 실전 등판이 없었던 김서현은 퓨처스리그 경기가 다시 시작된 12일 마운드에 올랐다.
5-5 동점인 6회말 세번째 투수로 나선 김서현은 삼성의 8번 타자 차승준과 첫 대결을 펼쳤다. 초구는 직구였는데 바깥쪽으로 살짝 빠진 볼. 중계방송에선 144㎞가 찍혔으나 전광 판엔 147㎞가 기록됐다. 중계방송에서 보여준 구속이 전광판에 찍힌 구속보다 2~3㎞ 적게 나왔다.
2구도 144㎞의 직구였는데 바깥쪽으로 더 빠진 볼이었다. 3구째 146㎞의 직구를 스트라이크존에 걸치는 가운데 높게 던졌는데 이를 차승준이 쳤고 1루수앞 땅볼이 됐다.
9번 이해승에겐 변화구를 섞었다. 초구 143㎞의 직구가 가운데로 들어갔는데 파울. 2구째 124㎞의 변화구에 이해승이 반응하지 못했고 가운데로 들어가며 또한번 스트라이크가 됐다. 3구째 137㎞의 슬라이더가 몸쪽 스트라이크존을 파고들었고 이해승이 이를 커트해 파울. 4구째 직구가 바깥쪽 높은 모서리에 꽂히며 루킹 삼진이 됐다. 방송엔 148㎞, 전광판엔 150㎞가 찍혔다.
갑자기 흔들렸다. 1번 양우현에게 볼 4개를 연달아 던졌다. 변화구 2개가 하나는 바깥쪽으로 멀리 빠지더니 또 하나는 몸쪽으로 깊게 들어갔다. 3구째 직구가 바깥쪽으로 아쉽게 빠지는 볼. 4구째 146㎞ 직구는 멀리 빠지면서 스트레이트 볼넷이 됐다.
다시 걱정이 들 때 이닝이 끝났다. 2번 김재성에게 던진 초구 145㎞의 가운데 직구가 2루수앞 정면으로 가는 땅볼이 됐다.