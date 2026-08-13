'찬규야 괜찮아? 형 진짜 놀랐어!' 얼굴로 날아든 강습 타구에 쓰러진 임찬규, 깜짝 놀라 달려간 서건창

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 LG 선발 임찬규가 쓰러졌다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 박재만 기자] "찬규야 정말 괜찮아?"

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아찔한 순간이었다. 마운드를 향해 날아든 강습 타구에 LG 선발 임찬규가 쓰러졌다. 타격 직후 누구보다 놀란 키움 리드오프 서건창은 1루에 도착하자마자 마운드를 향해 발걸음을 옮겼다.

천만다행이었다. 임찬규는 얼굴 쪽으로 날아든 타구를 동물적인 감각으로 글러브를 가져다 대며 막아냈다. 타구는 글러브를 맞고 옆으로 흘렀고, 서건창은 1루에 살아나갔다. 하지만 충격이 컸던 듯 임찬규는 마운드 위에 한동안 쓰러져 일어나지 못했다.

서건창의 표정도 굳어졌다. 자신이 때린 타구가 투수를 향해 그대로 날아간 상황. 타격 직후 놀란 마음에 마운드로 달려간 서건창은 쓰러진 임찬규를 걱정스럽게 바라봤다.

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12일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG와 키움의 경기.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 쓰러졌던 LG 선발 임찬규를 걱정하고 있다. 고척=박재만 기자

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아찔한 장면은 4회말 선두타자 서건창과 선발 임찬규의 승부에서 나왔다. 1회 첫 타석에서 8구 승부 끝에 우전 안타를 만들어냈던 서건창은 4회 2B 2S에서 임찬규의 125km 체인지업을 자신 있게 받아쳤다.

배트 중심에 정확하게 맞은 타구는 빠른 속도로 투수 정면을 향했다.

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투수 강습 타구, 순간 임찬규의 동물적인 반사신경이 빛났다. 임찬규는 본능적으로 글러브를 가져다 댔고, 강습 타구는 글러브에 맞은 뒤 옆으로 흘렀다. 결과는 내야 안타.

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하지만 타구를 막아낸 임찬규는 그대로 마운드에 쓰러졌다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 LG 선발 임찬규가 쓰러졌다. 고척=박재만 기자

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 LG 선발 임찬규가 쓰러졌다. 고척=박재만 기자

서건창은 1루심의 세이프 선언을 확인한 뒤 곧바로 마운드를 향했다. 타격한 선수 입장에서는 누구보다 놀랄 수밖에 없는 순간이었다. 자신이 친 타구가 투수의 얼굴을 향해 날아갔고, 그 투수가 눈앞에서 쓰러졌기 때문이다.

마운드에 도착한 서건창은 걱정스러운 눈빛으로 임찬규의 상태를 살폈다. 충격이 컸던 임찬규는 쉽게 일어나지 못했지만, 호흡을 가다듬은 뒤 다행히 스스로 몸을 일으켰다.

유니폼에 묻은 흙을 털어낸 임찬규는 서건창을 향해 손을 흔들었다.

'괜찮다'는 신호였다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 쓰러졌던 LG 선발 임찬규가 괜찮다는 시그널을 보내고 있다. 고척=박재만 기자

뒤이어 트레이너와 투수코치도 급히 마운드로 향하려 했지만, 임찬규는 손짓으로 괜찮다는 뜻을 전했다. 걱정스러운 마음으로 지켜보던 서건창도 임찬규가 직접 일어나 연습 투구를 이어가는 모습을 확인한 뒤에야 안도의 한숨을 내쉬었다.

그리고 두 선수는 다시 각자의 자리로 돌아갔다.

임찬규는 놀란 마음을 가라앉히고 다시 마운드에 올랐다. 강습 타구를 막아낸 뒤 쓰러졌던 투수라고는 믿기지 않을 만큼 평정심을 되찾고 자신의 공을 던졌다.

서건창 역시 타석과 주루에 집중했다.

강습 타구에 쓰러졌던 LG 선발 임찬규는 6 1/3이닝을 책임졌다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

이날 임찬규는 승리와 인연을 맺지는 못했지만 6⅓이닝 동안 91개의 공을 던지며 6피안타 1사사구 7탈삼진 1실점의 호투를 펼쳤다. 경기 초반 1회와 2회 야수들의 병살 수비 도움을 받으며 위기를 넘긴 뒤 3회를 삼자범퇴로 정리했고, 4회 아찔한 강습 타구에도 흔들리지 않고 마운드를 지켰다.

키움 리드오프 서건창 역시 4타수 4안타 1득점으로 맹타를 휘두르며 경기 막판 역전승에 힘을 보탰다.

키움 리드오프 서건창은 4안타 맹활약을 펼쳤다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

치열한 승부가 펼쳐지는 그라운드. 타자는 안타를 만들기 위해 방망이를 돌리고, 투수는 타자를 잡아내기 위해 마운드 위에서 모든 걸 쏟아붓는다.

이날 서건창이 친 강습 타구에 임찬규가 쓰러지는 아찔한 장면이 나왔지만, 타격 직후 누구보다 먼저 마운드로 달려가 임찬규를 걱정한 서건창과 동물적인 감각으로 타구를 막아낸 뒤 다시 일어나 마운드를 지킨 임찬규의 모습은 아찔했던 순간을 훈훈하게 마무리했다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 쓰러졌던 LG 선발 임찬규를 걱정하고 있다. 고척=박재만 기자

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 4회말 선두타자 키움 서건창 강습 타구에 쓰러졌던 LG 선발 임찬규를 걱정하고 있다. 고척=박재만 기자