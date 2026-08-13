'충격 전패' 삼성 에이스 도대체 언제 오나, ERA 9.00 부진 상상도 못했다…"지금 캐치볼 들어갔는데"

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 3회 이닝을 마친 삼성 선발 보스. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "지금 캐치볼 들어가서 준비는 하고 있는데…."

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삼성 라이온즈도 당황스러운 행보다. 에이스 아리엘 후라도가 어깨 부상으로 이탈하면서 급히 영입한 단기 대체 외국인 투수 오스틴 보스가 좀처럼 팀에 승리를 안기지 못하고 있다.

보스는 선발 등판한 3경기에서 모두 패전을 떠안으면서 12이닝, 평균자책점 9.00으로 부진했다. WHIP는 2.25, 피안타율은 0.400에 이른다. 표본이 작다고 해도 무시할 수 없는 부진한 수치다. 거의 매 경기 난타를 당하니 경기를 쉽게 풀어 갈 수가 없다.

박진만 삼성 감독은 12일 광주 KIA 타이거즈전에 앞서 "지난 경기(2일 롯데전 3이닝 7실점)에 난타를 당할 때는 제일 장점인 스위퍼가 안 먹히더라. 볼을 스위퍼로 넣었다 뺐다 할 수 있는 능력이 있는데, 많이 빠지더라. (폭염 브레이크로) 휴식도 있었고, 생각하고 준비할 시간도 많았기에 잘 준비하고 들어오지 않을까 생각한다"고 믿음을 보였다.

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하지만 보스는 이날 KIA 상대로도 4이닝 8안타(1홈런) 3볼넷 5삼진 4실점으로 부진했다. 직구와 투심패스트볼의 최고 구속이 149㎞였다. 정상급 외국인 투수들의 구속이 최소 150㎞ 초중반대로 형성되는 것을 고려하면 국내 타자들이 공략하기 어렵지 않을 만하다. 이날 가장 많이 활용한 커터도 KIA 타자들의 방망이에 잘 걸렸다. 롯데전과 마찬가지로 스위퍼도 위력적이지 못했고, 커브는 볼이 더 많았다.

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보스는 삼성과 15만 달러(약 2억원)에 계약했다. 6주 단기 아르바이트 치고는 조금 후하게 계약했다. 보스는 미국 메이저리그 통산 210경기(선발 39경기)에서 17승20패, 평균자책점 4.84를 기록했다. 커리어가 화려하진 않아도 메이저리그에서 8시즌을 버틴 경험은 높이 살 만했다.

26일 잠실구장에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 보스가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.26/

24일 잠실구장에서 열리는 KBO리그 삼성과 두산의 경기. 동료들과 함께 몸을 풀고 있는 삼성 후라도. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.24/

아시아 야구를 이미 경험한 메리트도 있었다. 보스는 지난해 일본프로야구(NPB) 지바롯데에서 125이닝을 던지면서 3승9패, 평균자책점 3.96을 기록했다. 다양한 구종을 갖췄고, 제구력도 안정적이라 KBO리그 적응이 어렵지 않을 듯했다.

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이제 3경기밖에 안 던지긴 했지만, 보스가 반등하길 바라는 마음보다 후라도가 빨리 돌아오길 바라는 마음이 더 커지는 게 사실이다. 후라도가 건강하게만 돌아온다면, 크리스 페덱과 리그 정상급 원투펀치를 구축할 수 있기 때문.

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박 감독은 후라도의 복귀 시점과 관련해 "지금 캐치볼 들어가서 준비는 하고 있다. 지금 스케줄대로 간다면 후라도가 오는 30일 KT 위즈전에 등판하는 것으로 맞춰져 있다. 6주를 채우면 딱 그 날짜"라고 이야기했다.

삼성은 당장 마음에 차지 않아도 보스를 데리고 2주 이상 더 버텨야 한다. 보스가 빠르게 돌파구를 찾기를 바라는 수밖에 없다.

박 감독은 "6주 계약이지만, 한국 야구에 적응하고 좋은 투구를 보여주면 KBO에서 또 어떤 팀이든 갈 수 있는 환경을 만들 수 있어 동기 부여는 될 것이다. 그러려면 여기서 잘 던지는 게 우선"이라고 강조했다.

29일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 박진만 감독이 경기를 준비하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.29/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com