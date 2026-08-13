맞혔는데 인사는 안해? 사구 맞은 강백호, 미안했던 벤자민의 반응은[잠실 현장]

4회초 무사 벤자민이 자신의 투구에 맞고 1루에 나간 강백호를 향해 미안함의 하트를 전하고 있다. 잠실=허상욱 기자

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 허상욱 기자] 12일 잠실야구장. 0대0 팽팽한 투수전이 이어지던 4회초, 한 장면이 시선을 사로잡았다. 맞은 타자는 억울했고 던진 투수는 미안했다. 그런데 그 '미안함'을 전하는 방식이 달랐다.

Advertisement

이날 잠실, 두산의 선발 마운드를 책임진 벤자민은 한화 에이스 화이트와 팽팽한 맞대결을 펼치며 3회까지 무실점 호투를 이어가고 있었다. 양 팀 타선이 좀처럼 점수를 뽑아내지 못하던 살얼음판 승부. 그 긴장감 속에 0대0으로 맞이한 4회초, 선두타자로 강백호가 타석에 들어섰다.

벤자민의 몸쪽 깊숙한 공을 피하려는 강백호

볼카운트 1B 1S. 벤자민이 뿌린 142㎞ 투심 패스트볼이 몸쪽 깊숙이 파고들었다. 강백호가 몸을 피하려 했지만 역부족. 공은 강백호의 유니폼을 스치며 몸에 맞는 공으로 판정됐다.

피하려 했지만 유니폼을 스치고만 벤자민의 투구, 강백호는 기분이 좋지 않아 보이는데

배트를 내려놓고 1루를 향해 걸어가는 강백호의 표정은 밝지 않았다. 유니폼을 스쳤다지만 사구는 사구. 아쉬움이 표정에 그대로 배어 나왔다.

1루로 걸어 나가는 강백호. 벤자민의 얼굴엔 미안함이 가득했다.

Advertisement

투수가 타자를 맞혔을 때의 예법은 정해져 있다. 짧은 목례나 손동작으로 '미안하다'는 뜻을 전하는 것. 그라운드 위에서 오랜 시간 이어져 온 암묵적인 매너다.

미안했던 벤자민이 강백호에게 내민 것은 손가락 하트였다.

Advertisement

그런데 벤자민은 달랐다. 마운드 위의 벤자민이 강백호를 향해 내민 것은 단순한 목례가 아니었다. 바로 '손가락 하트'. 두 손가락을 모아 만든 작은 하트가 잠실 밤공기를 가로질렀다.

말 없이 전해진 그 제스처엔 단순한 사과 이상의 의미가 담겨 있었다. 두 선수는 KT 위즈에서 함께 뛴 전 동료 사이. 벤자민은 2022년부터 2024년까지 KT 유니폼을 입고 31승 18패, 평균자책점 3.74를 기록했다. 한솥밥을 먹으며 같은 목표를 향해 달렸던 시절이 있었다.

2022 KBO 준플레이오프 2차전 키움과 경기에서 나란히 KT 유니폼을 입고 기뻐하던 두 선수.

Advertisement

이제 벤자민은 두산 유니폼을 강백호는 한화 유니폼을 입었다. 적이 됐지만 작은 손가락 하트 하나가 그 어떤 경쟁도 지울 수 없는 전우애를 증명했다.

Advertisement

벤자민은 이날 5이닝 2피안타(1홈런) 7탈삼진 1자책점으로 호투했다. 승리는 가져가지 못했지만 경기 내용만큼이나 오래 기억될 장면 하나를 잠실에 남겼다.