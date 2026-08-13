"무조건 살아야겠다는 생각으로 뛰었다"…8회 낫아웃 전력질주→집념이 만든 결승점 [고척 포커스]

사진캡처=TVING 중계화면

사진캡처=TVING 중계화면

Advertisement

Advertisement

[고척=스포츠조선 고재완] "타석에서 헛스윙 삼진이 되는 순간 속으로 '아…' 하고 있었는데, 공이 뒤로 빠지는 걸 보고 정말 무조건 살아야 한다는 생각에 전력 질주했습니다."

Advertisement

그저 우연이나 상대 실책으로만 만들어진 낫아웃 출루가 아니었다. 3-3으로 팽팽하게 맞선 8회말 2사 2, 3루, 포수가 공을 놓친 아주 짧은 순간 포기하지 않고 1루를 향해 온 힘을 다해 내달린 '포수' 김건희(22·키움 히어로즈)의 집념과 전력 질주가 만들어낸 귀중한 결승점이었다.

키움은 12일 서울 고척스카이돔에서 열린 LG 트윈스와의 홈경기에서 1-3으로 뒤지던 8회말 대거 3점을 뽑아내며 4대3 짜릿한 역전승을 거두었다.

이날 승부의 하이라이트는 8회말 2사 2, 3루 김건희의 타석이었다. 키움은 무사 만루 기회에서 추재현의 땅볼이 1-2-3 병살타로 이어지며 2사 2, 3루가 돼 역전 기회가 무산될 위기에 놓여 있었다.

사진캡처=TVING 중계화면

사진캡처=TVING 중계화면

Advertisement

이어 타석에 선 김건희가 헛스윙 삼진을 당하는 순간, LG 포수 박동원이 공을 뒤로 빠뜨리는 낫아웃 상황이 발생했다. 김건희는 주저 없이 1루로 전력 질주를 감행해 살아남았고, 그 사이 3루 주자 맷 데이비슨이 홈을 밟아 4-3 대역전을 완성했다.

Advertisement

경기 후 만난 김건희는 아찔했던 당시 상황을 돌이키며 미소를 지었다. 김건희는 "타석에서 삼진을 당해 '아…' 하고 자책하고 있었는데, 공이 뒤로 빠지는 게 보여서 진짜 살아야겠다는 마음에 전력 질주했다"라며 "이닝이 끝나고 덕아웃으로 들어가니 선배님들이 다 웃으시면서 '너 일부러 스윙한 거냐'라고 농담을 건네시더라"라고 털어놨다.

이어 "스윙을 안 했어도 공이 빠져서 점수가 났을 수도 있지만, 하필 삼진을 먹고 이렇게 결승점이 났다고 생각하니까 기분이 조금 묘하다"라며 "야구하면서 이런 경우는 정말 처음이다. 앞으로 야구장에서 어떤 일이 일어날지 모르니 항상 끝까지 최선을 다해야겠다는 걸 느꼈다"라고 덧붙였다.

사진캡처=TVING 중계화면

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 김건희가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

Advertisement

김건희는 "1루에 딱 도달했을 때는 진짜 어안이 벙벙했다. '진짜 이게 맞나' 싶을 정도였다"라며 "하지만 내 개인적인 기록(삼진)도 중요하지만, 결국 팀이 이기는 게 가장 중요한 것 아닌가. 선배님들도 모두 똑같은 마음으로 경기에 임하고 있다"라고 강조했다.

Advertisement

이어 "선수단 전체가 '팀 승리'라는 하나의 목표로 똘똘 뭉쳐있기 때문에 오늘 같은 기적적인 운도 우리에게 따라주는 것 같다"라고 당차게 말했다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 키움 김건희가 타격을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

고재완 기자 star77@sportschosun.com