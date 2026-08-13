"돈 벌러 온 것 NO, 야구가 하고 싶어 왔다"…'ML 112승' 카라스코, 실력에 인성까지 '넘사벽' 레벨 [고척 포커스]

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 투구를 이어가는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 2회까지 퍼펙트 행진 이어가는 LG 선발 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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[고척=스포츠조선 고재완] "카라스코가 돈을 못 벌어서 한국에 온 게 아니잖아요. 야구가 좋아서 온 선수인데, 솔선수범하며 귀감이 되는 모습을 보이고 있습니다."

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LG 트윈스의 '새 외국인 에이스' 카를로스 카라스코가 메이저리그 통산 112승에 빛나는 눈부신 피칭 뿐만 아니라, 그라운드 안팎에서 보여주는 압도적인 '품격과 인성'으로 LG 트윈스 팀 전체를 매료시키고 있다.

지난 11일 고척 키움 히어로즈전에서 6이닝 2실점으로 KBO리그 데뷔 첫 승을 신고한 카라스코를 향해 LG 염경엽 감독은 물론, 동료 선수들까지 한목소리로 엄지를 세웠다.

카라스코의 품격은 마운드 위 작지만 묵직한 행동에서 드러난다. 박해민을 비롯한 LG 야수진은 카라스코가 던질 때 특별한 감동을 느낀다고 입을 모은다. 카라스코는 마운드에 오른 뒤, 제자리를 찾아가는 야수들이 정위치를 잡고 수비 준비를 완전히 마칠 때까지 투구 동작을 시작하지 않고 마운드 뒤에서 조용히 기다려준다.

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11일 승리 후 만난 카라스코는 "내 뒤에서 수비를 해주는 사람들은 나의 소중한 팀원들이다. 야수 모두가 수비 준비가 됐을 때 피칭을 시작하는 것이 상호 간의 리스펙(존중)이라 생각해 만든 루틴"이라며 "야구가 개인 기록도 중요하지만 결국 팀으로 치르는 스포츠다. 팀원들을 향한 존중의 마음을 마운드 위에서 표현하는 것"이라고 소신을 밝혔다.

1일 잠실야구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 6회말을 무실점으로 마친 카라스코가 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.01/

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 5회 2실점하며 동점을 허용한 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

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뿐만 아니다. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려올 때도 선수단은 물론, 옆에서 조력해 주는 스태프 한 명 한 명과 일일이 눈을 맞추며 인사를 나누는 모습이 포착됐다. 카라스코는 "나를 서포트해 주는 스태프들에게 감사와 존중을 표하는 것 역시 당연한 내 루틴"이라며 미소를 지었다.

KBO 입성 후 첫 등판(7이닝 퍼펙트)과 두 번째 등판 3회까지 이어지며 '데뷔 후 10이닝 연속 퍼펙트'라는 기록을 세웠음에도 카라스코의 겸손함은 끝이 없었다. "그런 기록이 있는 줄도 몰랐다. 저를 뒤에서 도와준 팀원들 덕분이다. 팀원들에게 공을 돌리고 싶다."

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카라스코는 이날 첫 승 신고에 대해 "미국에서 아무리 베테랑이었어도, KBO리그에 온 이상 나는 아직 '루키(신인)'다. 특별한 경험이자 남다른 첫 승이다"라고 의미를 설명했다.

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염 감독은 "카라스코가 돈을 못 벌어서 한국에 온 게 아니다. 야구가 좋아서 온 선수"라며 "사실 메이저리그 커리어가 화려한 선수들이 오면 개인 행동을 하거나 이기적인 모습을 보일까 걱정할 때도 있는데, 카라스코는 야구에 대한 진지함과 솔선수범하는 자세를 갖췄다"라고 극찬했다.

이어 "선수들은 본 대로 평가한다. 카라스코의 행동 하나하나가 어린 선수들에게 커다란 귀감이 되고 있고, 코칭스태프와 선수단 전체에 아주 긍정적인 영향을 미치고 있다"라고 덧붙였다.

11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 주중 3연전 첫 번째 경기. 선발 투구하고 있는 LG 카라스코. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.11/

고재완 기자 star77@sportschosun.com