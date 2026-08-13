'트레이드 초대박' KIA 3위 눈앞, 80억 대체자 한화에서 찾을 줄이야…"1군 뛰는 것만으로 행복해"

KIA 타이거즈 하주석. 사진제공=KIA 타이거즈

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[광주=스포츠조선 김민경 기자] "1군에서 경기를 뛸 수 있는 것만으로도 나한테는 정말 재미있고 행복한 일이다."

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KIA 타이거즈가 트레이드 대박을 터트렸다. 내야 보강을 위해 지난달 한화 이글스에 투수 이형범을 내주고 영입한 하주석이 공수에서 기대 이상의 활약을 펼치며 KIA의 상위권 도약에 큰 힘을 보태고 있다.

하주석은 12일 광주 삼성 라이온즈전에 6번타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 1볼넷 2타점 활약을 펼치며 7대2 승리에 힘을 보탰다. 2연승을 달린 KIA는 시즌 성적 54승46패2무를 기록, 5위에서 4위로 한 계단 올라섰다. 후반기 들어 부진한 3위 LG 트윈스와는 어느덧 1경기차까지 좁혀졌다.

하주석은 5-2로 앞선 7회말 쐐기포를 터트렸다. 삼성 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시의 KBO리그 데뷔전을 망친 한 방이었다. 선두타자 나성범이 볼넷을 얻고 대주자 김민규와 교체됐고, 김민규는 2루를 훔치며 사토시를 더 흔들었다. 하주석은 볼 2개를 지켜본 뒤 사토시의 체인지업을 공략해 우월 투런포로 연결했다. 시즌 마수걸이포이자 KIA 이적 첫 홈런이었다.

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하주석은 "올해 첫 홈런이라 기분 좋다. 5회 무사 만루 찬스에서 타점을 올렸어야 했는데, 그러지 못해서 뒤에 타자들한테 미안한 마음이 있었다. 그래도 다음 타석에서 좋은 홈런이 나와서 기분 좋다. (사토시를 처음 상대하지만) 차라리 더 단순하게 생각할 수 있었다. 처음 보는 투수니까 타이밍만 잘 맞추자는 생각으로 들어갔는데 좋은 타구가 나왔다"고 이야기했다.

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KIA로선 하주석이 복덩이일 수밖에 없다. KIA는 지난 시즌을 마치고 두산 베어스와 4년 80억원 FA 계약을 하고 이적한 박찬호의 대체자를 찾는 데 꽤 애를 먹었다. 아시아쿼터로 호주 국가대표 유격수 제리드 데일을 영입하는 승부수는 한 달 만에 실패로 끝났다. 하주석을 데려오기 전까지는 박민 김규성 정현창을 번갈아 기용하며 버텼다.

한화와 트레이드를 성사시키지 못했다면, KIA 내야가 무너질 수도 있었다. 후반기 들어 박민(허리)과 김규성(복사근)이 차례로 부상으로 이탈했기 때문. 하주석이라는 선택지가 없었다면, 이제 프로 2년차인 정현창에게 주전 유격수를 맡겨야 할 뻔했다.

KIA 타이거즈 하주석. 사진제공=KIA 타이거즈

KIA 타이거즈에서 첫 홈런을 터트린 하주석. 사진제공=KIA 타이거즈

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KIA가 하주석에게 최우선으로 기대한 강점은 타격이다. 박민 김규성 정현창은 수비는 주전을 맡겨도 될 만큼 안정적이지만, 타격이 꾸준하지 않은 공통된 아쉬움이 있었다.

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하주석은 KIA 이적 후 8경기에서 타율 3할6리(25타수 9안타), 1홈런, 7타점, OPS 1.052를 기록하고 있다. 한화에서 올해 주로 2군에 머물렀던 아쉬움을 KIA에 와서 달래고 있다. 경기마다 안타 하나는 꼬박꼬박 치고 있는데, 대부분 득점으로 연결되는 중요한 안타라 더 가치가 있었다.

이범호 KIA 감독은 "안타 하나씩만 쳐주면 제일 좋다. 체력적으로 지쳐서 플레이하기 어려울 때 하루씩 쉬게 해서 커버만 시켜주면 된다. 가진 능력치가 좋은 친구라 앞으로 팀에 도움이 될 수 있다"고 칭찬했다.

하주석은 "감이 좋다기보다는 인플레이 타구가 나오니까 좋은 결과가 따라오는 것 같다. 감독님과 타격코치님들이 편하게 말씀을 많이 해 주신다. '홈런 쳐라. 맞히려고 하는 것보다 크게 쳤으면 좋겠다'고 하셔서 타석에서 조금 더 편안하게 내 스윙을 할 수 있는 것 같다"고 했다.

유격수 수비도 이 정도면 만족이다.

이 감독은 "차분하게 수비를 공격적으로 안 하고, 방어적으로 하면 좋은 수비라고 생각한다. 리그에서 중상 이상의 능력은 충분히 있다. 트레이드로 왔을 때 처음 했던 말도 1루에서 세이프가 돼도 되니까 차분했으면 좋겠다고 했다. 안정을 찾으면 네가 하던 대로 하면 되니까. 그것만 지켜지면, 어깨도 좋다. 포구가 안정적이기만 하면 중상 이상의 수비 능력은 갖췄다고 본다"고 했다.

하주석은 "원래 유격수는 많이 해봤던 포지션이다. 연습할 때 다리를 조금 더 많이 움직여야겠다는 생각을 많이 했다. 다른 것보다는 화려한 플레이보다는 안전한 플레이를 하려고 노력하고 있다"며 감독의 주문을 되새겼다.

1군에서 주전으로 경기에 나서는 것만으로도 행복한 요즘이다. KIA도 올 시즌 내내 찾아 헤맸던 박찬호의 대체자가 드디어 나타나 조금은 안도할 듯하다.

하주석은 "1군에서 경기를 뛸 수 있는 것만으로도 나한테는 정말 재미있고 행복한 일이다. 즐기면서 내가 할 수 있는 일에 최선을 다하려 하고 있다. 선배들 후배들 코치님들 관계자분들 모두 잘 대해 주셔서 적응에는 문제없었다. 이제 완전히 KIA 타이거즈 선수가 된 것 같다는 생각이 많이 든다"며 미소를 지었다.

KIA 타이거즈 하주석. 사진제공=KIA 타이거즈

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com