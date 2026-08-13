와 한화 에이스, 낭만 합격…불펜 방화에도 이겼으면 됐다. "우리는 구부러질지라도 부러지지는 않습니다"

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 7회말 화이트가 세베리노에게 1타점 적시타를 내준 후 공을 건네받고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

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[잠실=스포츠조선 이종서 기자] "포기하지 않았습니다."

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오웬 화이트(27·한화 이글스)는 12일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 경기에 선발 등판해 7이닝 6안타 무4사구 7탈삼진 2실점(1자책) 피칭을 했다.

이날 화이트는 최고 152㎞의 직구를 중심으로 커브 스위퍼 슬라이더 체인지업 싱커 스플리터를 고루 구사했다.

1회말 첫 타자 김대한을 3구 삼진으로 잡아낸 화이트는 안재석에게 2루타를 맞았지만, 박준순과 양의지를 각각 뜬공과 삼진으로 잡아냈다.

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2회말 선두타자 김민석에게 안타를 맞았지만, 후속 세 타자를 돌려세웠고, 3회말에는 삼자범퇴 이닝을 만들었다.

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4회말 2사 후 김민석에게 다시 한 번 안타를 허용했다. 그러나 박지훈을 삼진으로 처리하면서 무실점 행진을 이어갔다. 5회와 6회는 모두 세 타자로 이닝을 마쳤다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화 선발투수 화이트가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

7회말 수비 실책에 실점이 나왔다. 2사까지는 공 4개로 끝냈다. 그러나 박지훈에게 안타를 맞은 뒤 유니오 세베리노에게 중견수 방면 안타를 허용했다. 이 과정에서 중견수의 실책이 겹쳤고, 결국 박지훈이 홈으로 들어왔다. 세베리노는 2루까지 안착했다. 이어 박찬호에게 적시타를 맞으면서 두 번째 실점. 그러나 박찬호가 다소 무리해서 2루로 향했고, 2루에서 잡히면서 추가 실점없이 이닝을 마칠 수 있었다.

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총 투구수 102개를 기록한 화이트는 8회말 마운드를 내려왔다.

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7이닝 2실점 피칭에도 화이트는 승리를 챙기지 못했다. 3-2로 앞선 9회말 2사에서 2루타와 3루타를 내리 맞으면서 동점이 되면서 화이트의 승리 요건이 날아갔다.

12일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기, 한화가 연장 승부 끝 4대3으로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 김경문 감독과 화이트의 모습. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.12/

한화는 연장 10회 승부 끝에 4대3으로 승리했다. 그러나 김경문 한화 감독은 "화이트가 선발투수로서 7이닝을 책임지면서 제 몫을 다해줬는데 승리를 못챙겨서 미안하다"고 마음에 걸려했다.

본인의 승리가 날아갔지만, 화이트는 팀 승리에 웃었다. 화이트는 "팀이 하나가 돼서 승리를 만들어낸 것이 좋았다. 오늘 게임 플랜은 공격적인 투구였고 잘 실행하였고 제구도 원하는 곳에 잘 됐다. 투구 밸런스는 좋았고 피칭도 잘됐는데 마지막에 2안타를 내준 것은 아쉽다. 깔끔하게 마무리를 하지 못한 게 아쉽다"고 밝혔다.

그는 이어 "승리투수 여부와 상관없이 팀이 이겨서 만족한다. 그것도 야구의 일부고 야구는 어떤 일도 일어날 수 있다. 무엇보다 팀이 이기는 것이 가장 중요하다. 오늘 경기처럼 우리는 구부러질지라도 부러지지는 않는다"라며 "계속해서 싸우고 다음 주 투구 준비 잘하겠다"고 밝혔다.

6위 한화는 이날 승리로 48승3무50패가 됐다. 5위 두산(53승4무46패)와는 4.5경기 차. 화이트는 "팬분들에게 지금처럼 변함없는 응원 부탁드린다"라며 "우리는 포기하지 않으니 팬분들도 포기하지 않고 계속 응원 부탁드린다"고 당부했다.

잠실=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com