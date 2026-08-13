'미야지보다 나은 거 맞아?' 퇴로 없는 선택, 사토시의 혹독했던 1군 신고식, 그래도 희망은 있다

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[스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈의 새 아시아쿼터 투수 미야모리 사토시(28)가 KBO 리그 신고식을 치렀다.

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피홈런을 허용하며 혹독한 데뷔전을 치렀지만, 1m93 장신에서 뿜어져 나오는 150km 패스트볼 구위는 향후 반등의 열쇠가 될 희망을 동시에 보여줬다.

볼넷→도루→피홈런으로 시작된 혹독한 데뷔전, 1이닝 2실점

미야모리는 12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈전에서 팀이 2-5로 뒤진 7회말 5번째 투수로 마운드에 올랐다. 총 28구를 던지며 1이닝 1안타(투런홈런) 1볼넷 1탈삼진 2실점(2자책)을 기록했다.

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처음 경험하는 해외리그. KBO 무대 첫 등판의 긴장 탓인지 시작은 다소 불안했다.

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선두타자 나성범에게 풀카운트 승부 끝 볼넷을 내준 뒤, 대주자 김민규에게 2루 도루까지 허용했다. 무사 2루에서 하주석을 상대로 던진 스플리터가 존 한가운데로 밋밋하게 들어가며 우월 투런 홈런을 얻어맞고 말았다.

불안 요소? 스플리터 제구 난조와 늘어난 투구 수

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일본 프로야구(NPB) 시절부터 지적됐던 제구 이슈가 첫날부터 발목을 잡았다.

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무엇보다 결정구로 활용해야 할 스플리터의 제구가 흔들린 점이 뼈아팠다. 하주석에게 허용한 홈런 역시 스플리터 제구 미스에서 비롯됐다. 0B2S 타자 카운트에서 던진 스플리터가 한가운데로 몰렸다. 오른손 타자에게는 슬라이더가 효과적이지만, 왼손 타자를 상대로는 스플리터를 결정구로 활용해야 하는 미야모리에게 숙제를 안긴 장면이었다.

이날 날리는 변화구가 많아지면서 타자당 투구 수가 늘어난 점도 해결 과제다.

피홈런 이후 3명의 타자들을 연속 범타로 처리했지만 그 과정에서도 김태군과 9구, 김호령과 7구까지 가는 긴 승부를 펼쳐야 했다.

긍정 요소? 150km 패스트볼의 위력과 예리한 슬라이더

그러나 첫 피홈런 이후 빠르게 스피드를 끌어올리며 삼자범퇴로 이닝을 마무리한 점은 긍정적이었다.

좌타자 박정우를 낮게 떨어지는 스플리터로 2루수 땅볼로 잡아냈다. 스플리터는 이 공 처럼 스트라이크 존에서 아래로 떨어져야 효과를 볼 수 있다. 초반 두 타자에게는 긴장감에 손끝 감각이 무뎠을 희망 섞인 가능성도 배제할 수 없다.

이어 김태군을 150km 하이 패스트볼로 얕은 중견수 뜬공, 김호령을 예리한 슬라이더 유인구로 헛스윙 스트라이크 아웃 낫아웃 처리했다.

1m93의 큰 키와 긴 익스텐션에서 내리꽂는 최고 150km의 패스트볼은 수치보다 체감 위력이 더 강했다. 직구타이밍에 나간 타자들의 배트가 밀릴 정도였다.

방출된 미야지 유라처럼 황당하게 존에서 빠지는 볼이 아니었다는 점도 긍정적인 요소다. 첫 등판이었던 만큼 가진 구종을 두루 테스트해 본 하루. 스플리터가 흔들리는 날에는 직구, 슬라이더, 커브의 조합만으로도 충분히 타자를 요리할 수 있는 구위와 궤적임을 증명했다.

발 빠른 김민규에게 스타트를 허용하며 도루를 내줬지만, 퀵 모션이 느린 편은 아니었다.

주자가 없을 때는 미세하게 이중키킹 동작으로 던지지만, 주자가 없을 때 퀵모션은 간결한 편. 다만 1루 코치의 귀띔 이후 김민규가 과감하게 스타트를 끊은 부분은 투구 습관과 관련, 체크해 봐야 할 포인트다.

더 이상 퇴로가 없는 교체 외국인 선수. KBO리그 첫 무대의 매운맛을 본 사토시가 부정적 요소를 극복하고, 긍정적 요소를 극대화 하며 삼성 불펜에 큰 힘을 보탤지 다음 등판에서의 모습이 진짜다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈