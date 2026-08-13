"투수 승리는 혼자서 만들 수 없다" 선제 2점 홈런 맞고 폭우로 33분 경기 중단, 최악의 상황을 이겨낸 38세 베테랑 마에다 NPB 100승

라쿠텐 마에다가 12일 오릭스를 상대로 일본프로야구 통산 100승을 달성했다. 마에다는 이날 7이닝 2실점 호투로 7대2 역전승을 이끌었다. 사진캡처=마에다 겐타 SNS

라쿠텐 마에다는 지난겨울 미국에서 복귀했다. 라쿠텐 소속으로 10경기에서 3승을 올렸다. 사진캡처=라쿠텐 이글스 SNS

마에다는 미일 통산 168승을 기록 중이다. 그는 12일 일본프로야구 통산 100승을 올린 뒤, 다음 목표는 미일 통산 200승이라고 했다. 사진캡처=라쿠텐 이글스 SNS

Advertisement

Advertisement

0-0으로 맞선 4회초 선제 2점 홈런을 맞았다. 1사 2루 추가 실점 위기가 이어졌다. 갑자기 쏟아진 비로 경기가 33분간 중단되기도 했다. 심리적으로 위축될 수밖에 없었지만 끝까지 집중력을 잃지 않고 최악의 상황을 이겨냈다.

Advertisement

0-2로 뒤진 6회말 숨죽이고 있던 타선이 폭발했다. 홈런 2개를 포함해 5안타를 몰아쳐 5점을 뽑았다. 라쿠텐 이글스의 38세 베테랑 마에다 겐타가 일본프로야구(NPB) 통산 '100승'을 올렸다. 2008년 히로시마 카프에서 시작해 통산 228경기에서 따낸 역대 145번째 대기록이다.

12일 미야기현 센다이 라쿠텐모바일파크. 오릭스 버팔로즈를 상대로 약 한 달만에 1군 경기에서 선발등판했다. 지난겨울 미국에서 복귀해 라쿠텐 소속으로 등판한 10번째 경기였다.

마에다는 지난 7월 4일 니혼햄 파이터스전에서 8⅔이닝 1실점 역투로 시즌 2승, NPB 통산 99승을 거뒀다. 100승까지 '-1승.'

Advertisement

직전 경기인 7월 15일, 오릭스전에서 7이닝 2실점 호투를 하고 승리를 놓쳤다. 2-2에서 불펜에 마운드를 넘겼다. 뒷문이 열려 2대3으로 졌다. 마에다는 이 경기 후 2군에서 재정비를 했다.

Advertisement

4회초 홈런으로 2실점한 뒤 5~7회 매이닝 주자를 내보냈다. 베테랑답게 노련하게 연타 없이 잔불을 껐다. 7이닝 103구, 7안타, 4탈삼진, 1볼

12일 오릭스전은 4회 비로 33분간 중단됐다가 재개됐다. 라쿠텐은 4회 선제 2점 홈런을 내줬지만 끝까지 집중력을 잃지 않고 대기록을 달성했다. 사진캡처=라쿠텐 이글스 SNS

넷.

타선이 화끈하게 지원 사격을 했다. 6회말 선두타자 1번 구로카와 후미야가 1점 홈런을 쳤다. 이어진 무사 만루에서 4번 카슨 맥카스커가 만루 홈런을 쏘아 올렸다.

Advertisement

5-2 역전. 순식간에 흐름이 바뀌었다. 라쿠텐이 7대2로 이겼다.

Advertisement

이제 일본으로 돌아와 첫 번째 목표를 달성했다. 투수 혼자 힘으로 이룰 수 없는 기록이다. 마에다는 "올해가 지나기 전에 기록을 달성해 다행이다. 지금까지 함께 해 준 팀 동료, 스태프, 가족 등 여러 사람에게 감사한다"라고 했다. 그는 "내 목표는 여기서 끝이 아니다. (미일 통산)200승까지 힘 내겠다"라고 했다.

히로시마에서 '97승'을 거둔 에이스 마에다는 2016년 메이저리그로 건너갔다. LA 다저스, 미네소타 트윈스, 디트로이트 타이거즈에서 '68승'을 올렸다. '32승'을 추가하면 미일 통산 '200승'이다.

시즌 초 고전하다가 서서히 자리를 잡았다. 복귀전부터 6경기에서 승을 올리지 못했다. 6월 25일 세이부 라이온즈전에서 첫승을 신고했다. 이 경기부터 4경기 연속 하이 퀄리티스타트(선발 7이닝 이상 2자책 이하). 에이스 마에다가 돌아왔다.

마에다는 지난 6월 25일 세이부전에서 시즌 첫승을 거뒀다. 이 경기부터 4경기 연속 하이 퀄리티스타트를 기록 중이다. 사진캡처=라쿠텐 이글스 SNS

마에다가 미일 통산 '168승'을 올린 12일, '203승'을 기록 중인 요미우리 자이언츠 다나카 마사히로(38)는 2군에서 던졌다. 세이부 라이온즈전에 선발로 나가 4이닝 11안타 6실점을 기록했다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com