"아직 20년도 살지 않았지만..." 나라를 뒤흔든 배재고 야구부 주장의 참회 "광주, 정말 죄송하고 감사합니다" [목동 현장]

사진=김용 기자

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[목동=스포츠조선 김용 기자] "아직 20년도 살지 않았지만..."

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사실상 고등학생 신분으로 치른 마지막 야구 경기. 그 경기가 너무나 힘겨웠다. 배재고 주장 고현석에게는 평생 아쉬움으로 남을 경기였을지 모른다.

배재고는 12일 목동구장에서 열린 봉황대기 전국고교야구선수권대회 인천고와의 1회전 경기에서 5대8로 패배했다.

많은 이목이 집중된 경기. 배재고는 지난 6월 말 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주일고와의 경기 승리 과정에서, 광주 지역과 5.18을 비하하는 응원 구호를 써 큰 논란의 중심에 섰다. 아무리 학생 선수들이라 해도, 많은 사람들에게 상처가 될 거라는 걸 몰랐다는 자체가 충격적이었던 사건. 정치권까지 공방이 번지며 온 나라가 배재고 후폭풍에 휩싸였다.

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결국 배재고 선수단은 광주를 찾아 광주일고 선수단에 사과하고, 5.18 국립 민주 묘지를 참배했다. 그렇게 6개월 출전 정지 징계가 1개월로 감경되며 봉황대기에 나올 수 있었다. 잘못은 했지만, 어린 선수들의 인생 앞길을 막는 건 너무 가혹하다는 여론에 결국 어른들이 선처를 했다. 봉황대기 출전 여부는 프로 진출과 대학 진학에 있어 큰 차이를 만들 수 있는 기회였다.

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열심히 싸웠지만, 졌다. 마지막 전국대회. 그렇게 배재고의 2026 시즌이 마무리 됐다.

12일 오후 서울 목동야구장에서 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 인천고와 배재고의 1회전 경기가 열렸다. 배재고 선수들이 경기 전 관중석을 향해 고개 숙여 인사하고 있다. 부적절한 응원으로 징계를 받은 배재고는 스프초공정위원회 징계 재심 청구 끝에 출전정지를 1개월로 감경받아 이번 대회에 출전했다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

선수단을 대표해 주장 고현석이 취재진 앞에 섰다. 광주일고에 사과를 하러 갔을 때도, 대표로 자필 편지를 작성한 선수다.

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고현석은 "개인적으로도, 팀 전체적으로도 사정상 운동을 많이 하지는 못했다. 다만 부족한 저희를 응원해주시는 분들도 계셨다. 그 분들을 위해 할 수 있는 건 이기는 것밖에 없다고 생각했다. 주어진 시간에서 정말 열심히 준비했다. 최선을 다했지만 패했다. 함께 뛴 친구들과 저희를 응원해주신 분들께 많이 미안하고 죄송하다"고 밝혔다.

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주장으로서 경기 전 선수들에게 어떤 얘기를 해줬을까. 고현석은 "3학년 동기들 중에는 9년, 10년 야구를 한 친구도 있다. 그런데 투수는 경기에 많이 나서지 못한 선수도 있었다. 그 친구들도 전국대회에서 던져야 했다. 그러기 위해서는 이겨야 했다. 그런데 이기지 못했다"며 침통함을 감추지 못했다. 자신은 4번타자로서 제 역할을 다 했지만, 경기에 뛰지 못한 친구들부터 챙겼다.

12일 오후 서울 목동야구장에서 '제54회 봉황대기 전국고교야구대회' 인천고와 배재고의 1회전 경기가 열렸다. 배재고 선수들이 경기 전 미팅을 하고 있다. 부적절한 응원으로 징계를 받은 배재고는 스프초공정위원회 징계 재심 청구 끝에 출전정지를 1개월로 감경받아 이번 대회에 출전했다. 목동=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.12/

고현석은 야구선수로서, 학생으로서 이번 사태를 통해 배운 게 있느냐고 묻자 "아직 20년도 살지 않았지만, 성인이 되기 전 말 한마디나 행동 하나가 이렇게까지 커지고 다른 사람들에게 피해를 줄 수 있다는 걸 배웠다"고 담담히 말했다.

이어 광주를 찾았던 것에 대해서는 "사과를 받아주실지 알 수 없었다. 저희가 반성하는 마음을 최대한 보여드리려 했다. 광주일고에서 선수들과 부모님들에게 따뜻한 말씀을 해주셨다. 광주일고 선수들과 광주 시민들께 많이 죄송하다. 또 감사하다"고 밝혔다.

목동=김용 기자 awesome@sportschosun.com