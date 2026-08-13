라이벌은 '홀드왕' 경쟁하는데, 아쿼 없이 가을야구라니…LG, 염갈량 부임 이래 최대 위기 왔다 [SC포커스]

2일 서울 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 태플릿을 보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.2/

4일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회말 2사 LG 선발 웰스가 SSG 박성한 강습 타구에 맞은 뒤 교체되고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 김영록 기자] LG 트윈스가 염경엽 감독 부임 이래 최대 위기에 직면했다.

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LG 트윈스는 12일 고척 키움 히어로즈전에서 3-1로 앞선 8회말 불펜이 무너지며 3대4 역전패를 당했다.

이로써 이날까지 LG의 후반기 성적은 4승13패1무. 여전히 10개 구단 중 독보적인 꼴찌다. 승률이 2할3푼5리에 불과하다.

어느덧 5강 수문장 노릇을 해온 KIA 타이거즈-두산 베어스와도 1경기~1경기반 차이로 좁혀졌다. 6위 한화 이글스와의 차이는 아직도 6경기로 멀지만, 아직 정규시즌이 40경기 넘게 남아있다. 설마설마했던 가을야구 탈락 가능성이 더이상 마냥 배제할 수는 없다. 2023년 염경엽 감독이 LG 지휘봉을 잡은 이래 최대 위기다.

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이 와중에 거대한 악재까지 터졌다. 아시아쿼터 라클란 웰스가 어깨부상으로 최소 4주간 이탈해야하는 상황이 됐다. 시기상 재활 등을 감안하면 정규시즌 막판이나 포스트시즌에나 복귀가 가능할 전망이다.

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LG는 발빠르게 움직였다. 웰스를 대신할 아시아쿼터로 울산 웨일즈의 오카다 아키타케 영입 절차를 마쳤다. 김상욱 울산시장이 당선 직후부터 해체를 운운하며 압박 중인 상황. 울산 입장에서도 오카다의 이적료가 필요했다. LG와의 니즈가 잘 맞았던 셈.

사진 캡처=울산 웨일즈 홈페이지

하지만 시기가 조금 늦었다. 규정상 울산 구단의 1군팀 이적 가능시한은 7월 31일까지다.

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반면 외국인 선수 영입의 경우 마감 시한이 없고, 포스트시즌에 뛰기 위해선 8월 15일까지 등록해야한다.

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LG는 이에 따라 KBO에 오카다의 영입을 3번이나 공식 문의했고, '8월 15일 전에만 등록하면 문제없다'는 확답을 받았다. 하지만 이적 절차를 마친 양 팀의 공식 발표 직전, KBO가 '7월 31일까지가 맞다'며 유권해석 오류를 인정하고 트레이드 승인을 막았다.

오는 15일까지 LG가 새로운 선수를 영입하고 비자 절차를 마친 뒤 KBO에 선수 등록을 하는 것은 사실상 어렵다. LG로선 아시아쿼터 없이 가을야구에 임해야하는 처지가 됐다.

21일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 두산의 경기. KT 스기모토가 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.21/

LG 입장에서 더욱 속상한 것은 올시즌 내내 선두다툼을 해온 KT 위즈의 경우 아시아쿼터로 전력 보강을 쏠쏠하게 했다는 점. KT의 아시아쿼터 스기모토 코우키는 올시즌 홀드 17개로 LG 김진성(18개) 우강훈(17개) 삼성 라이온즈 이승민(16개)과 홀드왕 경쟁을 벌이고 있다. KT에선 마무리 박영현 앞을 지키는 셋업맨 역할을 수행중. 말 그대로 불펜의 핵심이다.

스기모토의 가치는 이뿐만이 아니다. 불펜 투수중 등판 경기수 4위(51경기) 이닝수 2위(48⅓이닝)를 기록중이다. 여기에 한차례 대체선발(5이닝 3실점)까지 소화하며 팀에게 필요한 공백 메우기에 최선을 다했다.

LG 웰스 역시 전반기 초반에는 언터쳐블에 가까운 기량을 뽐냈지만, 첫 9경기 이후 체력이 급격히 떨어지며 부진의 늪에서 헤어나오지 못했다. 이후 10경기에선 평균자책점 6.46, 퀄리티스타트(선발 6이닝 이상 3자책 이하) 2회, 5이닝 이전 교체 4회 등 부진을 보이며 오히려 팀의 발목을 잡는 모습을 보여주기도 했다.

23일 잠실구장에서 열린 LG와 NC의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.23/

그나마 다행인 점은 현재 가을야구가 유력한 5팀 중 KT를 제외하면 아시아쿼터의 비중이 큰 팀은 없다는 것. 삼성은 미야지 유라에서 미야모리 사토시, KIA는 제리드 데일 대신 시라카와 케이쇼, 두산은 타무라 이치로 대신 타카다 타쿠토로 각각 교체했다. 올시즌 LG보다 이득을 본 팀을 찾긴 어렵다. 어쩌면 KT가 현재 1위를 달리는 이유인 걸까.

LG는 웰스가 빠진 선발자리에 박시원을 기용할 예정. 교체 외국인 투수 카를로스 카라스코가 제 역할을 해주고 있어 그나마 다행스럽다. 1군 2년차 징크스를 제대로 겪고 있는 송승기와 더불어 ??은 두 선발투수의 각성이 필요한 상황이다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com