'1위팀에게 충격적 역전패' 하루만에 설욕 성공! 2개월만에 영봉승

구창모. 사진=NC 다이노스

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[스포츠조선 나유리 기자]KT 위즈에게 충격의 역전패를 당했던 NC 다이노스가 하루만에 설욕에 성공했다.

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NC는 12일 창원 NC파크에서 열린 KT와의 홈 경기에서 3대0으로 승리했다.

전날 너무나 아쉬원 역전패를 당했던 NC다. 하루전인 11일 경기에서 상대 선발 로건 앨런을 초반부터 흔들었던 NC는 8회말까지 3-1로 앞서있었다.

그런데 9회초 갑자기 불펜이 무너졌다. 이닝 선두타자 안현민이 2루수 박민우의 실책으로 출루한 후 임지민이 힐리어드에게 볼넷을 내줬고, 김민혁에게 단타를 추가로 맞으면서 무사 만루 위기에 몰렸다.

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투수를 이용준으로 교체했지만 류현인에게 1타점 내야 안타를 허용했고, 뒤이어 최원준에게 2타점 적시타까지. NC가 투수를 또 교체했지만 실점은 더욱 늘어났다. 안현민에게 쐐기타까지 허용하면서 9회에만 6실점을 한 NC는 결국 3대7로 패했다. 1위팀 KT의 7연승을 속 쓰리게 눈 앞에서 지켜봐야 했다.

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그러나 이튿날 설욕을 해냈다. '에이스' 구창모가 나섰다. 구창모는 이날 7이닝 동안 안타 2개만 허용하면서 무실점으로 KT 타선을 틀어막았다. 뒤이어 등판한 불펜진도 김진호와 전사민이 각각 1이닝씩을 퍼펙트하게 막아내 홀드와 세이브를 챙겼다.

타선에서는 박시원이 3회말 선제 솔로 홈런으로 결승타를 터뜨렸고, 1-0의 아슬아슬했던 스코어는 8회말 최정원과 박민우의 연속 적시타로 승리에 쐐기를 박을 수 있었다.

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NC의 팀 무실점 경기는 6월 18일 창원 한화 이글스전 이후 약 2개월만이었다.

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경기 후 NC 이호준 감독은 "오늘 경기에서는 박시원, 최정원이 공격에서 좋은 모습을 보여줬다. 경기 전 타격코치들이 두 선수를 추천했고, 선수들도 준비한 만큼 좋은 모습을 보여준 것 같다. 타격코치들도 두 선수가 좋은 모습을 보여줄 수 있도록 잘 준비시켜준 것 같다"면서 "구창모가 상대 강타선을 상대로 완벽한 투구를 보여주며 팀 승리를 이끌었다. 접전으로 이어진 경기에서 선수들이 끝까지 집중력을 유지하며 경기를 잘 풀어나갔다. 특히 접전 상황에서 박시원의 홈런으로 경기의 주도권을 가져올 수 있었고, 8회말 추가 득점으로 승리에 한 걸음 더 다가갈 수 있었다. 뒤에 나온 투수들도 제 역할을 다해주면서 리드를 끝까지 지켜낼 수 있었다"며 선수들을 칭찬했다.

구창모는 "최근 등판에서 결과는 좋지 않았지만 투구감 자체는 나쁘지 않았다고 생각했다. 경기 전부터 포수들과 타자들을 어떻게 상대할지 이야기를 많이 나눴고, 특히 KT를 상대로 계속 결과가 좋지 않았던 만큼 오늘은 꼭 만회하고 싶다는 마음이 컸다"며 "불펜에서부터 직구에 힘이 있다고 느꼈고, 경기에서도 직구가 잘 들어가면서 다른 구종들도 잘 활용할 수 있었다. 원래 스스로 변화하는 것에 대해 보수적인 편인데, 리그 타자들의 수준이 높아진 만큼 나도 더 많이 공부하고 기존의 틀을 깨면서 발전해가는 과정에서 새로운 재미를 느끼고 있다. 잠시 경기가 중단된 동안 회복을 잘해서 좋은 모습으로 다시 팬들을 만나고 싶었는데, 승리로 인사할 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 전했다.

결승 홈런의 주인공인 박시원은 "콜업되자마자 첫 타석에서 좋은 결과가 나와 기쁘고, 팀 승리에도 보탬이 될 수 있어 좋았다. 경기 전 타격코치님과 상대 투수를 분석했고, 노리고 있던 공이 들어와 과감하게 스윙한 것이 홈런으로 이어졌다"면서 "C팀에서도 언제든 기회가 올 수 있다는 생각으로 꾸준히 준비했다. 코치님들과 트레이닝 코치님들께서도 많은 도움을 주신 덕분에 준비를 잘할 수 있었다. 남은 시즌 동안 1군에서 최대한 오래 머물면서 더 많은 경기에 출전하고 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다. 오늘도 멋진 응원을 보내주신 팬들께 감사드리며, 다음 경기에서도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 잘 준비하겠다"고 각오를 새롭게 다졌다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com