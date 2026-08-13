송성문, 헤드퍼스트 슬라이딩으로 팀 승리 '일등공신', 펫코파크 열광의 도가니…배지환도 득점

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[스포츠조선 고재완 기자] 송성문(샌디에이고 파드리스)과 배지환(밀워키 브루어스)이 연장전 대주자로 맞대결을 펼친 끝에, 송성문이 2루 도루에 이은 짜릿한 끝내기 득점의 주역이 되며 판정승을 거뒀다.

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샌디에이고는 13일(한국 시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고 펫코파크에서 열린 밀워키와의 홈경기에서 연장 11회 접전 끝에 4대3 역전승을 거뒀다. 파죽의 5연승을 달린 샌디에이고(65승 57패)는 애리조나 다이아몬드백스(64승 58패)를 1경기 차로 제치고 내셔널리그 서부지구 단독 2위로 올라섰다.

이날 송성문과 배지환은 나란히 선발 명단에서 제외돼 벤치에서 출전 기회를 노렸다. 9회까지 2-2로 팽팽하게 맞선 경기는 연장 승부치기로 접어들었고, 10회 무득점 고비를 지나 11회초 배지환에게 먼저 기회가 찾아왔다.

밀워키는 무사 2루 승부치기 상황에서 2루 주자 윌리엄 콘트레라스의 대주자로 배지환을 투입했다. 배지환은 후속 타자 게리 산체스의 좌익선상 2루타 때 빠른 발을 활용해 차분하게 홈을 밟으며 3-2 역전 득점을 올렸다.

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한 점 뒤진 샌디에이고의 11회말 반격. 매니 마차도의 유격수 땅볼과 타이 프랑스의 몸에 맞았던 사구 출루로 1사 1, 3루 기회가 만들어지자, 샌디에이고 벤치는 1루 주자 프랑스의 대주자로 송성문을 마운드에 올렸다.

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이어 잭슨 메릴의 우익수 희생플라이가 터지며 3-3 동점이 만들어졌고, 계속된 2사 1루 타석에서 송성문의 주루 센스가 빛을 발했다.

후속 타석 때 송성문은 과감한 2루 도루를 시도해 득점권에 주자가 됐다. 이어 루이스 캄푸사노의 우전 안타 때 2루에 있던 송성문이 3루를 돌아 주저 없이 홈으로 돌진했다. 우익수 루이스 라라의 송구가 다소 높게 형성된 틈을 타 포수 게리 산체스의 태그보다 빠르게 홈을 터치, 결승 끝내기 득점의 주인공이 됐다.

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송성문은 헤드퍼스트 슬라이딩으로 홈을 짚은 뒤 주먹을 불끈 쥐며 환호했고, 홈 팬들과 동료들의 격렬한 축하를 받았다.

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송성문의 극적인 결승 주루에 힘입어 5연승을 완성한 샌디에이고는 내셔널리그 서부지구 단독 2위 자리를 꿰찼다.

반면 샌디에이고와의 원정 3연전을 모조리 내주며 스윕패를 당한 밀워키(74승 47패)는 내셔널리그 중부지구 선두 자리는 지켜냈으나, 2위 시카고 컵스(70승 50패)에 3.5경기 차로 추격을 허용하며 지구 우승 전선에 경고등이 켜졌다.

Milwaukee Brewers' Brandon Lockridge is caught steeling second base by San Diego Padres shortstop Sung-Mun Song in the ninth inning to end the game Monday, Aug. 10, 2026, in San Diego. (AP Photo/Karl Anderson)

고재완 기자 star77@sportschosun.com